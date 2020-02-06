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7 февраля • обновлено в 08:11
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Зеленский назначил нового главу Львовской ОГА

7.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации предпринимателя Максима Козицкого.

Об этом он сообщил во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград во Львовской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Бывшего главу Львовской ОГА Маркияна Мальского президент уволил 24 декабря.

Владимир Зеленский и Максим Козицкий

Владимир Зеленский и Максим Козицкий

Козицкий родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности "лечебное дело". Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

Работал врачом-интерном по хирургии, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах член наблюдательного совета, с 2010 до 2014 год заместитель генерального директора по общим вопросам ООО "Укрнафтогазинвест". В 2014-2016 годах заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".

Зеленский назначил нового главу Львовской ОГА

24tv.ua

​​​​Что известно о новом главе Львовской ОГА:

  • Козицкому 38 лет, он является директором компании "Эко-Оптима" (специализируется на возобновляемых источниках энергии);

  • отец Максима, Зиновий Козицкий также известный бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты" и первого во Львове муниципального велопроката NextBike;

  • в 2015 году баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомочі", но победы не одержал;

  • в 2018 году задекларировал около 1 432 000 гривен дохода. Источники: зарплата по основному месту работы и работы по совместительству, проценты, сдача имущества в аренду и отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав. Доход жены – около 189 000 гривен;

  • владеет двумя квартирами во Львове, парковочным помещением и автомобилем Volkswagen Touareg. Жена ездит на Mazda CX-5;

  • на счетах Козицкого хранятся €48 000, $83 500 и 350 000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области обратились к президенту Владимиру Зеленскому с жалобами на новоизбранного главу ОГА Максима Куцего, который якобы крайне редко посещает регион, до сих пор не поменял там кадровую политику и получает откаты от депутатов.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Максим Козицкий Владимир Зеленский
Место
Украина Львов
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Nikan Raisa
Nikan Raisa
Byl DOKTOROM...,a stal ENERGETIKOM...?!
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nic nic_
nic nic_
Nikan Raisa, папа доказал,что больше денег- лучше,чем меньше.
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