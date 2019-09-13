Зеленский может потерять контроль: к чему приведет "турборежим" "Слуги народа"

Штампуя законы с невиданной раньше скоростью, правящее большинство в лице "Слуги народа" нарушает не только моральные принципы, но и Конституцию. С одной стороны, депутаты вынуждены кнопкодавить, ведь даже имея самую большую в украинской истории фракцию, голосов "Слуге народа" не всегда хватает.

С другой стороны, скорость принятия законопроектов позволяет им в лучшем случае пробежаться глазами по пояснительным запискам, что само по себе нивелирует роль парламента как главного законодательного органа государства.

О том, что происходит с новыми парламентариями – в материале OBOZREVATEL.

Старые привычки новых лиц

За две парламентские недели депутаты монобольшинства "Слуги народа" успели уже дважды погореть на кнопкодавстве, хотя перед выборами они подписали меморандум, в котором обязались голосовать лично. Первым был депутат-мажоритарщик Сергей Литвиненко, который решил "помочь" коллеге по фракции Александру Скичко. Свой поступок пояснил тем, что голосование касалось внесения изменений в Конституцию, а позицию Скичко он знал. Вчера журналисты зафиксировали неперсональное голосование народного депутата от "СН" Елены Копанчук, а неделей ранее – самовыдвиженца Александра Ковалева. В свою очередь еще один депутат монобольшинства, блогер Александр Куницкий так возмутился поведением коллеги, что пошел его пожурить прямо во время пленарного заседания.

"Вы понимаете, что я лично обещал своим избирателям бороться с такими людьми, как вы", – сказал он Литвиненко, снимая разговор на видеозапись.

Руководство парламента тоже публично отчитало нарушителей и заверило, что такие случаи прекратятся, когда будут приняты "все необходимые законы".

Александр Ковалев

Речь идет в частности о закононопроекте президента Владимира Зеленского №1027, который предусматривает лишение мандата за кнопкодавство, но только после того, как этот факт будет доказан в судебном порядке и решение вступит в силу. И пока Конституционный Суд анализирует конституционность такого "наказания", первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук направил в Регламентный комитет обращение с просьбой "разобраться" с тремя кнопкодавами, однако никаких реальных полномочий ни у руководства Рады, ни у комитета на этот счет нет.

В законодательстве норма об обязательном персональном голосовании встречается и в Конституции, и в законах – "О статусе народного депутата" и "О регламенте Верховной Рады". Однако ни административная, ни уголовная ответственность за это не предусмотрена.

"Голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично", – гласит ст. 84 Основного закона, но эта норма за 23 года так и не была воплощена в жизнь. Пагубную привычку нардепов уже более 10 лет пытаются победить сенсорной кнопкой, которая должна была сделать невозможным голосование "за друга". Но и она вряд ли избавит украинских парламентариев от кнопкодавства полностью. Отличие сенсорной кнопки от нынешней системы в том, что ее необходимо удерживать на протяжении всего голосования. При этом теоретически со своего рабочего места депутат все равно сможет голосовать за двоих, поскольку система "Рада-3" не распознает отпечатков пальца.

Последняя попытка запустить нововведение была накануне старта Рады 9-го созыва и привела к скандалу – бывший руководитель ВР Андрей Парубий заявил, что СБУ и ГБР заблокировали запуск сенсорной кнопки. Как оказалось, правоохранителей позвал первый замруководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слишинский, поскольку считает введение кнопки преступлением, так как она не отвечает регламенту ВР.

И пока в Украине десятилетиями не могут решить – вводить сенсорную кнопку или нет, в соседней Польше за такое нарушение можно попасть за решетку. Например, В 2016 году депутат Малгожата Зверцан в ходе принятия решения в Сейме проголосовала дважды – за себя и за коллегу. Прокуратура тут же возбудила уголовное дело, в рамках которого ей грозило до 5 лет тюрьмы. В свою очередь политическая партия "Кукиз’15" решила исключить из своих рядов Зверцан и призвала ее сдать мандат депутата. Не менее жесткая дисциплина в Израиле и Шотландии, где кнопкодавы тоже могут получить до 5 лет тюремного срока, а в Литве и Словакии за такое лишают мандата.

Угрозы "турборежима"

Кнопкодавство из самых лучших побуждений практиковалось во всех созывах парламента. Многие из тех, кого "застукали", объясняли свой поступок тем, что тот или иной законопроект был гораздо важнее формального соблюдения процедуры. Возможно, бывают случаи, когда не так важно, кто именно из фракции жал "за", чтобы обеспечить 226 голосов. Тем не менее, каждый из таких случаев нивелирует политическую ответственность народного избранника. Во-первых, чем таким был занят парламентарий в самом начале своей депутатской карьеры, что пропустил важное голосование? Во-вторых, зачем он портит имидж партии, которая публично обещала искоренить такое явление как кнопкодавство?

Предыдущий парламент неоднократно ругали за очень медленную работу, особенно в тех случаях, когда не было политической воли для принятия решений. А вот стиль работы новой Рады журналисты уже окрестили "зеленым принтером": решения принимаются настолько быстро, что депутаты не просто не успевают изучить законопроекты – они едва ли успевают появиться на сайте Рады. А между тем проект закона, согласно регламенту, должен пройти не один комитет, дождаться срока подачи альтернативных законопроектов, получить вывод главного научно-экспертного управления, быть внесен в повестку дня и только после этого – проголосован в первом чтении.

Так, выполняя волю президента, парламент на днях принял закон об импичменте – в первом чтении и в целом. Очевидно, избирателей порадовала такая решительность "слуг народа", да еще и в такой деликатной теме.

"Запрос относительно закона об импичменте был вторым в очереди на популярный запрос от избирателей, поэтому мы сегодня так настойчиво голосовали за это и в первом чтении, и в целом", – пояснял руководитель фракции Давид Арахамия.

Однако документ принят с явными нарушениями регламента, поскольку между первым и вторым чтением законопроект должен быть доработан, и принимать его сразу в целом можно только в том случае, если у депутатов нет возражений. А они были. "Турборежим", как назвали его в самой "Слуге народа", несет не только угрозу отмены законов, принятых с нарушением процедуры, но и превращение "слуг народа" в "слуг президента". Когда самая большая фракция парламента, составляющая коалицию, голосует "по свистку" за законопроекты главы государства, не видя их в глаза, вызывает сомнения, действительно ли в Украине парламентско-президентская форма правления, где у президента, согласно Конституции, достаточно ограниченные полномочия, а парламент – самостоятельный независимый законодательный орган, избранный народом. Еще на этапе избирательной кампании журналисты и активное общество побаивались, что рандомный набор случайных людей в ряды партии, которая претендует на большинство, превратит их на слепых "нажимателей кнопок".

И тут не так важно, проголосовал бывший тамада только за себя или за коллегу тоже. Такое давление на депутатов со стороны Владимира Зеленского и его офиса превращает их в биороботов, которые за месяц-второй смогут обеспечить прохождение через парламент первоочередных инициатив президента. Показательным был момент с назначением нового состава Кабинета Министров, когда Зеленский уговорил фракцию переназначить министра внутренних дел Арсена Авакова "под свою ответственность". Охотно или нет, "слуги" согласились, но вряд ли осознали, что в результатах поименного голосования не будет фамилии Зеленский.

"Омоложение" парламента имеет и другую сторону медали – очередной кризис парламентаризма, когда выбор между кнопкой "за" и "против" диктуют не интересы избирателей, а партийный чат, где модератор – Офис президента. Насколько у новоизбранных депутатов хватит терпения подчиняться – вопрос, ведь держать в ежевых рукавицах такую большую, хоть и податливую фракцию нелегко. Не стоит забывать, как один небезызвестный олигарх, прогнозы которого имеют свойство сбываться, говорил, что новые выборы в Раду могут состояться уже через год.

И первые звоночки потери тотального контроля уже прозвенели. 12 сентября "Слуга народа" впервые провалила голосование, не набрав большинство в решении о том, чтобы сократить сроки подготовки ко второму чтению одного из принятых законопроектов.

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