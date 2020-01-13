Зеленский дал новую должность жене: куда устроил

Президент Владимир Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецкий арсенал".

Об этом говорится в соответствующем указе президента, который появился на сайте главы государства в понедельник, 13 января.

Зеленский признал утратившей силу статью 1 указа своего предшественника Петра Порошенко от 21 декабря 2016 о предварительном составе совета. В результате официально была лишена должности сопредседателя Марина Порошенко.

Зеленский дал новую должность жене tv.ua

Возглавил совет "Мистецкого арсенала" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Секретарем назначили гендиректора государственного предприятия "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс" Мистецкий арсенал" Олесю Островскую-Люту.

Кроме нее, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

Также отмечается, что в совет кроме Зеленской вошли советник президента, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, заместитель гендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова, гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, ученый-экономист Александр Пасхавер и другие (всего в совете – 16 человек).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко заявила о досрочном прекращении полномочий в нем из-за давления Офиса президента.

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