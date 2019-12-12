"Главное, что начали общаться": Зеленский дал первое интервью российским пропагандистам

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью журналистам из России.
Он пообщался с представителем пропагандистского телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным, передает "РИА Новости".
Телеканал анонсировал, что полная версия интервью, а также "реакция окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом" выйдет в воскресенье, 15 декабря, в программе "Москва. Кремль. Путин".
Владимир Зеленский
Liga
На "России 1" также отметили, что в беседе с журналистом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже Зеленский сказал: "Главное, что мы все начали общаться".
Скрин трансляции "России 1"
Как писал OBOZREVATEL, ранее:
Группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, прилетела в Киев.
Они заявили, что таким образом отреагировали на "приглашение" президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшее на "нормандском саммите".
Там Зеленский призвал российских пропагандистов перестать сочинять фейки и предложил им приехать в Украину, чтобы увидеть реальную картину жизни страны.
Он также ярко потроллил топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.
Позже в СБУ сообщили, что журналистка телеканала "Звезда" Диана Сирази прибыла в Киев как частное лицо.
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