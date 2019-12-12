"Главное, что начали общаться": Зеленский дал первое интервью российским пропагандистам

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью журналистам из России.

Он пообщался с представителем пропагандистского телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным, передает "РИА Новости".

Телеканал анонсировал, что полная версия интервью, а также "реакция окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом" выйдет в воскресенье, 15 декабря, в программе "Москва. Кремль. Путин".

Владимир Зеленский Liga

На "России 1" также отметили, что в беседе с журналистом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже Зеленский сказал: "Главное, что мы все начали общаться".

Скрин трансляции "России 1"

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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