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12 декабря • обновлено в 20:21
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"Главное, что начали общаться": Зеленский дал первое интервью российским пропагандистам

7.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью журналистам из России.

Он пообщался с представителем пропагандистского телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным, передает "РИА Новости".

Телеканал анонсировал, что полная версия интервью, а также "реакция окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом" выйдет в воскресенье, 15 декабря, в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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На "России 1" также отметили, что в беседе с журналистом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже Зеленский сказал: "Главное, что мы все начали общаться".

"Главное, начали общаться": Зеленский дал интервью пропагандистам РФ

Скрин трансляции "России 1"

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
интервью политика
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Пусть Дима пирамидка приедет у Путина интервью возьмёт. Будет интересно посмотреть , как пирамидка обтекать будет. Если его Бондаренко лысой тыквой по столу возила и он сидел с полными шароварами.
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5
1
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Скоро порохоботов резать будут, копайте схроны.
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4
3
К. Алла
К. Алла
Все нормальные русские и украинцы хотят дружить. Долбонацики с обеих сторон может и против, но слова им не давали)
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6
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ivanov Ivan, да уж, культура так и прёт...Кембридж? Оксфорд?
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0
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
К. Алла, что значит "Долбонацики с обеих сторон"? Все долбонацики на одной стороне скопились.
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