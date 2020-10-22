Зеленский дал большое интервью четырем телеканалам: где и когда смотреть
В эфир ТВ интервью с президентом выйдут 22 октября
В ОПУ назвали тему разговора – "Осень-2020: победы и вызовы"
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью четырем национальным телеканалам.
Как сообщает в Facebook пресс-служба ОПУ, тема интервью "Осень-2020: победы и вызовы". Отмечается, что разговор с президентом покажут в эфире в четверг, 22 октября.
В ОП также анонсировали выход программ с Зеленским:
Телеканал Украина – в 18:00
1+1 – в 18:25
Телеканал ICTV – в 20:20
Inter TV-Channel – в 23:00
Напомним, что 20 октября глава государства выступил с ежегодным обращением к украинцам с трибуны Верховной Рады, где рассказал о проблеме с коронавирусом и ситуации с оккупированными территориями.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ОПУ объяснили, почему президент Владимир Зеленский охотнее дает интервью иностранным СМИ.