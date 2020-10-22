Зеленский дал большое интервью четырем телеканалам: где и когда смотреть

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
11,7 т.

  • В эфир ТВ интервью с президентом выйдут 22 октября

  • В ОПУ назвали тему разговора – "Осень-2020: победы и вызовы"

Зеленский дал большое интервью четырем телеканалам: где и когда смотреть

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью четырем национальным телеканалам.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ОПУ, тема интервью "Осень-2020: победы и вызовы". Отмечается, что разговор с президентом покажут в эфире в четверг, 22 октября.

В ОП также анонсировали выход программ с Зеленским:

  • Телеканал Украина – в 18:00

  • 1+1 – в 18:25

  • Телеканал ICTV – в 20:20

  • Inter TV-Channel – в 23:00

Зеленский дал интервью четырем телеканалам

Напомним, что 20 октября глава государства выступил с ежегодным обращением к украинцам с трибуны Верховной Рады, где рассказал о проблеме с коронавирусом и ситуации с оккупированными территориями.

Зеленский с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОПУ объяснили, почему президент Владимир Зеленский охотнее дает интервью иностранным СМИ.

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