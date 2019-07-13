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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Запутался во лжи? Всплыли новые подробности о скандальном "слуге народа" Куницком

130.6т Читать материал на украинском

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Александр Куницкий после отмены ЦИК его регистрации начал утверждать, что проживал в Украине на основании израильского паспорта более 5 месяцев.

Об этом в Facebook сообщил депутат Андрей Денисенко, уличивший накануне блогера в подделке документов, которые объясняют его длительное отсутствие в Украине за последние 5 лет.

"После того, как ЦИК отменила его регистрацию, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней!" - написал Денисенко.

Александр Куницкий

Александр Куницкий

obozrevatel

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"А значит, по его мнению, все теперь точно в порядке и он не нарушил избирательное законодательство - несмотря на то, что он дважды предоставляет различные обоснования. Ложь стала тотальной и последняя ее часть отрицает первую", - добавил он.

Также Денисенко опубликовал иск Куницкого на восстановление в качестве кандидата и полную копию израильского паспорта.

Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком
Запутался во лжи? Всплыли детали о скандальном "слуге народа" Куницком

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля ЦИК отменила регистрацию Александра Куницкого кандидатом в народные депутаты. К слову, в последний раз Куницкий официально объяснял свое отсутствие в Украине работой на компанию "1+1 Продакшн".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Куницкий
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Комментарии
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
У ЗЕ в основном такие брехуны в партии как и он сам,каков поп таков и приход
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1
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Харченко Александр
Харченко Александр
Исковое заявление аферисту куницкому составлял злейший враг Украины портнов. Сам куницкий не смог бы и трёх предложений грамотно написать.... Путинская нечисть лезет к нам из всех щелей....
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1
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Опять и снова команда Зелинский оказалась не только баранами но и идиотами!
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