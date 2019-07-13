Запутался во лжи? Всплыли новые подробности о скандальном "слуге народа" Куницком

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Александр Куницкий после отмены ЦИК его регистрации начал утверждать, что проживал в Украине на основании израильского паспорта более 5 месяцев.

Об этом в Facebook сообщил депутат Андрей Денисенко, уличивший накануне блогера в подделке документов, которые объясняют его длительное отсутствие в Украине за последние 5 лет.

"После того, как ЦИК отменила его регистрацию, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней!" - написал Денисенко.

Александр Куницкий obozrevatel

"А значит, по его мнению, все теперь точно в порядке и он не нарушил избирательное законодательство - несмотря на то, что он дважды предоставляет различные обоснования. Ложь стала тотальной и последняя ее часть отрицает первую", - добавил он.

Также Денисенко опубликовал иск Куницкого на восстановление в качестве кандидата и полную копию израильского паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля ЦИК отменила регистрацию Александра Куницкого кандидатом в народные депутаты. К слову, в последний раз Куницкий официально объяснял свое отсутствие в Украине работой на компанию "1+1 Продакшн".

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