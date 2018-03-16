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Олег Ляшко
Олег Ляшко
Лидер Радикальной партииВсе статьи автора

Запрошую до Києва Білла Клінтона і Джона Мейджора!

8.3тЧитать новость на украинском

Коли Путін напав на Україну, Британія відбулася традиційним занепокоєнням. І лише коли росіяни отруїли двох британців – нарешті до них дійшло, з ким вони мають справу.

Але вигнання дипломатів та висловлення "занепокоєння" Путіна не зупиняє. Російська зброя вбиває людей від Україні до Сирії, до Британії… А тим часом Саудівська Аравія стала черговою країною, яка заявила про виготовення ядерної зброї у відповідь на ядерну програму Ірану.

Ядерна зброя в Північній Кореї, Ірані, Саудівській Аравії – це наслідки провальної міжнародної політики сильних світу цього. Адже весь світ побачив, що гарантії, надані Україні країнами-підписантами Будапештського меморандуму в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконуються тими, хто їх надав. Тому багато хто справедливо вважає, що ядерна зброя – єдиний запобіжник проти нападу. Хто завтра почне її виготовляти? Папуаси з Нової Гвинеї?

Тому щоб не провокувати країни запасатися ядерною зброєю підписанти Будапештського меморандуму повинні виконувати його!

Ми вимагаємо змінити формат переговорів по відновленню територіальної цілісності нашої держави – за один стіл повинні сісти американські, британські, китайські дипломати, лідери цих держав.

Ми запрошуємо до Києва тих, хто безпосередньо підписував Будапештський меморандум – колишній Президент США Білл Клінтон, Президент України Леонід Кучма та екс-прем’єр Британії Джон Мейджор. Нехай вони розкажуть, що мали на увазі, підписуючи цей документ. Треба бути повним ідіотом, щоб мати кейс із найвищими гарантіями безпеки і відмовлятися від них!

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Источник:Сайт Радикальної партії Олега Ляшка
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