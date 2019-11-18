Замешан нардеп: Луценко озвучил резонансные детали "черной бухгалтерии" Януковича

В "черной бухгалтерии" Партии регионов напротив имени экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта стоит подпись народного депутата Украины.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал экс-глава ГПУ Юрий Луценко. При этом он не назвал имя политика, который является действующим нардепом.

Луценко отметил, что имя Манафорта в списках разгласил глава НАБУ Артем Сытник.

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"Теперь я уже могу вам сказать – напротив фамилии Манафорта стоит сумма и подпись действующего народного депутата Украины, установленного экспертизой", – добавил экс-глава ГПУ.

Луценко пояснил, что обнародованием данного факта Сытник хотел помочь тогдашнему конкуренту Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон.

"А потом Холодницкий (Назар Холодницки – глава САП ) спросил Сытника: "Зачем ты это сделал?". Он говорит: "Я хочу помочь Хиллари". Действительно, каждый может болеть за любого политика, даже за рубежом. Но те, кто имеют официальные должности, наверное, должны тормозить в своих публичных симпатиях, а тем более в действиях в пользу кого-то", – рассказал экс-генпрокурор.

Юрий Луценко Скриншот

Луценко добавил, что обсуждал данную ситуацию с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

"Поэтому говорю Джулиани: "Смотрите, я не знаю, как это трактовать, это вмешательство серьезное в вашу избирательную кампанию, или нет". Он говорит: "Конечно, серьезное, так как в горячий момент кампании вдруг слив из правоохранительных органов Украины привел к огромному скандалу и отставке руководителя кампании Трампа. А об этом вы можете открыть дело?" – вспоминал он.

Луценко добавил, что не смог начать уголовное дело из-за отсутствия законодательной базы.

"У нас нет такой уголовной статьи: "За вмешательство в иностранные выборы". Поэтому, если вы (Джулиани – Ред.) видите в этом нарушение ваших американских законов, открывайте дело, и действуем так, как я рассказал – через request, через запросы или через общую группу", – подчеркнул он.

Как сообщалOBOZREVATEL:

Экс-нардеп Сергей Лещенко передал в Генеральную прокуратуру оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых содержится информация о экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Поле Манафорте.

13 марта бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине .

Расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией.

"Мирный план", предложенный российским разведчиком Константином Килимником Манафорту, предусматривал создание на Востоке Украины автономии во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

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