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"Закончится очень плохо": Зеленский сделал громкое заявление о судьбе Медведчука

1.3т Читать материал на украинском

В распоряжении власти есть информация о том, сколько денег и из какой страны поступает для финансирования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью актеру Станиславу Боклану: "Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие".

По его словам, у власти есть огромные вопросы к политсиле и источникам ее финансирования, как и к каналам Медведчука.

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"У нас есть ответы – объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в новом интервью Зеленский также сказал, когда в Украине начнутся посадки топ-коррупционеров.

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Персоны
Виктор Медведчук Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Федоров Федор
Федоров Федор
5 миллиардов долларов было вложено в развитие "демократии" в Украине. Почему ни у кого вопросов не возникало?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так сколько денег и из какой страны? Бакланы много звиздят, иначе их не называли бы бакланами.
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