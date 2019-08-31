"Закончится очень плохо": Зеленский сделал громкое заявление о судьбе Медведчука

В распоряжении власти есть информация о том, сколько денег и из какой страны поступает для финансирования партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью актеру Станиславу Боклану: "Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие".

По его словам, у власти есть огромные вопросы к политсиле и источникам ее финансирования, как и к каналам Медведчука.

"У нас есть ответы – объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.

Зеленский пригрозил Медведчуку

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом интервью Зеленский также сказал, когда в Украине начнутся посадки топ-коррупционеров.

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