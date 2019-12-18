Да мы и без вас это знаем, папа!
Интервью как генетическая экспертиза. "Яка хата, такий тин, який батько - такий син..."
Пора снимать очередные серии "Операции ПроФФесор"
Профессор Александр Семёнович Зеленский, отец преЗедента, высказался о протестах:
- Выходят и бе-бе-бе… Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО. Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: "Демократия, развод". Идите, защищайте страну, а вы воняете"...
Осилила интервью с человеком выпуклых когнитивных достоинств, the папой.
Сказать "я давно так не смеялась" не могу, это будет неправдой, с этими чудиками я смеюсь непрерывно, как припадочная, с перерывом на сон и пописать.
Спрашивать "за что нам этот треш, господи?" я тоже как-то утомилась, поэтому самым ярким моим желанием после прочтения осталось одно: дать ему лист бумаги и ручку, попросить написать слово "профессор".
Дальше по обстоятельствам.
Из комментариев:
- Там будет три "ф"... Зато теперь понятно, в кого у нас президент.
- The папа подтвердил, что Вова не байстрюк. Генетика вещь упертая.
- Функции жены Люси Янукович принял на себя папа Заявленского. Просто классика: "Батя, я стараюсь"!!!
- Как с таксистом в пробке побывала. Манера " базарить" - калька с ИВК.
- Тепер цілком зрозуміло в кого наша бубочка такий красномовний.
- Так он говорит точно так же, как и ЗЕ. Теряет смысл на втором предложении. Это наследственное.
- Познавательно чтиво. Вот это вот кругом враги! НКВД еще будет в 10 поколении у них.
- Главная беда - "с Вовой не разговаривают его московские друзья". Вся суть 73%
- Это интервью почище 95 квартала будет. Папа, давай еще, на бис!
Зразу після президентських виборів я написав (дуже щиро), що найбільше не заздрю мамі Римі - бо вона звикла, що її син - народний улюбленець, а його скоро будуть просто знищувати в мережах, у медіа тощо. Як можна зрозуміти з відомого інтерв‘ю, батьки й справді в шоці від того, як усе повернулося.
Так от, гарантую, що для мами Рими, тата Олександра й синулі Вови в цьому відношенні все тільки починається. І буде великим щастям, якщо воно обмежиться тільки словами. Шанси на це вкрай малі.
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