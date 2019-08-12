"Я к ним не отношусь": советник Зеленского неожиданно открестился от "Слуги народа"

Советник президента Владимира Зеленского, политтехнолог Никита Потураев заявил, что не собирается вступать в партию "Слуга народа".

Своей позицией поделился он в интервью "Детектор медиа"."Делать из "Слуги народа" КПСС никто не будет. В команде есть члены партии, я к ним не отношусь и не планирую вступать в партию", – сказал он.

По словам Потураева, для партии важен костяк и сторонники, а не количество членов.

Никита Потураев Корреспондент

"Те люди, которые могут работать на различных должностях, так или иначе реализуя крупный план больших изменений, который совместно наработанный еще во время президентской кампании. И потом он был доработан во время парламентской кампании, и теперь очень быстро будет показан в виде законопроектов", – пояснил Потураев.

Политолог также рассказал, что не рассчитывает на должность во фракции. "Зачем она мне нужна? Дополнительная нагрузка за те же деньги? Нет, спасибо", – открестился он.

Потураев, отметим, избран народным депутатом от "Слуги народа" и планирует работать в комитете по вопросам гуманитарной политики, который возглавит гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потураев разнес "слуг народа" на тренинге в Трускавце, заявив, что они – политически никто.

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