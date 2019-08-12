Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Я к ним не отношусь": советник Зеленского неожиданно открестился от "Слуги народа"

3.1т Читать материал на украинском

Советник президента Владимира Зеленского, политтехнолог Никита Потураев заявил, что не собирается вступать в партию "Слуга народа".

Своей позицией поделился он в интервью "Детектор медиа"."Делать из "Слуги народа" КПСС никто не будет. В команде есть члены партии, я к ним не отношусь и не планирую вступать в партию", – сказал он.

По словам Потураева, для партии важен костяк и сторонники, а не количество членов.

Новости
"Боже упаси, обижаться": в "Слуге народа" ответили на резкие слова советника Зеленского

Никита Потураев

Никита Потураев

Корреспондент

"Те люди, которые могут работать на различных должностях, так или иначе реализуя крупный план больших изменений, который совместно наработанный еще во время президентской кампании. И потом он был доработан во время парламентской кампании, и теперь очень быстро будет показан в виде законопроектов", – пояснил Потураев.

Политолог также рассказал, что не рассчитывает на должность во фракции. "Зачем она мне нужна? Дополнительная нагрузка за те же деньги? Нет, спасибо", – открестился он.

Потураев, отметим, избран народным депутатом от "Слуги народа" и планирует работать в комитете по вопросам гуманитарной политики, который возглавит гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потураев разнес "слуг народа" на тренинге в Трускавце, заявив, что они – политически никто.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Владимир Зеленский Никита Потураев
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Обозреватель продолжает нас радовать своими заголовками.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...