"Я что, ханжа, что ли?" Арахамия поделился откровениями о походах на "порно-шоу"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия на считает чем-то плохим участие в разных "эротических представлениях".

В интервью "Стране" он заявил, что сам бывал в ночных клубах на представлениях, подобных тому, которое посещал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Глава фракции "Слуга народа" на видит ничего плохого в эротических шоу censor.net.ua

"Бывал. В разных местах и разных странах. Я молодой человек, хоть и семейный. Я был в Лас-Вегасе, там много таких шоу. Знаете, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Я что, ханжа, что ли?" – сказал глава фракции "Слуга народа".

На вопрос о том, как его супруга относится к таким похождениям, Арахамия ответил, что у него либеральные взгляды.

"А что в этом такого? Разве эротика – это плохо? У меня либеральные взгляды. Я вообще за то, чтобы это все легализировать. Нефьодов молодой парень, и что он делал в том клубе – это его личная ситуация с женой. Если бы это было в рабочее время и за государственные деньги – другое дело. А так, это выворачивание нижнего белья на публику", – убежден он.

Максим Нефьодов на "порно-шоу" в элитном киевском клубе Queen Страна

При этом Арахамия отметил, что в ситуации с главой ГТС его волнует только одно: были ли растаможены аксессуары, которые были на видео.

Максим Нефьодов на "порно-шоу" в элитном киевском клубе Queen Страна

"Если ванная, ремни, свечи были завезены не контрабандным способом – вопросов нет. А девушки, насколько я понял, это просто пиджейки в клубе, это же законная работа, ничего такого в этом нет. Это же не проституция", – подытожил руководитель парламентской фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал вокруг развлечений главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова. Его засняли на видео в элитном киевском клубе Queen вместе с полуобнаженными девушками в эротических масках.

Сам Нефьодов не видит ничего плохого в этом, поскольку "девушки не обнаженные" и он "ничего ужасного не делает". Однако такое поведение чиновника психолог Нелли Верховская назвала "подчеркнутым цинизмом".

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