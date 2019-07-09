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"Вывели грязно": стали известны результаты скандального конкурса на пост главы ГУД

5.6т Читать материал на украинском

Победителем в конкурсе на пост руководителя Государственного управления делами (ГУД) стал нынешний исполняющий обязанности главы Сергей Борзов.

Об этом в своем Facebook сообщил один из участников указанного конкурса адвокат Алексей Шевчук, указав, что в конкурс Борзова "протянули".

"Ничего нового не произошло при действующей власти. Действующего руководителя ГУД Борзова тянут на конкурс. Его и еще двух подчиненных ему работников вывели в финал конкурса на руководителя ГУД. Вывели грязно, без всякой альтернативы", – заявил Шевчук.

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Он сообщил, что в ходе состязания и.о. главы ГУД получал чрезмерно высокие оценки, в отличие от остальных участников конкурса. По словам Шевчука, их было 26. Все - профессиональные управленцы с 10-летним стажем.

"Среди них экс-глава отдела обеспечения НАБУ, действующий руководитель управления ресурсного обеспечения нацсовета по вопросам радиовещания, руководитель службы управления имуществом Сбербанка и многие другие", – сообщил адвокат.

Список кандидатов на пост главы ГУД

Список кандидатов на пост главы ГУД

Facebook Алексея Шевчука

Шевчук убежден, что результаты конкурса были подстроены и известны заранее. "Без апелляций по решению комиссии побеждает Борзов, начальник санаторного отдела и заместитель руководителя секретариата (который и решал для них все задания). Они знали заранее, отдел кадров ГУД есть те, кто вышли в финал и разрабатывали комиссии эти ситуативные задачи", – написал он.

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Также адвокат сообщил, что имеет шесть потенциальных кандидатов для судебного обжалования конкурса и горд от того, что набрал баллы наравне с "другими крутыми участниками".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Сергей Борзов Алексей Шевчук
Место
Украина Киев
Тег
Государственное управление делами
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