"Вывели грязно": стали известны результаты скандального конкурса на пост главы ГУД

Победителем в конкурсе на пост руководителя Государственного управления делами (ГУД) стал нынешний исполняющий обязанности главы Сергей Борзов.

Об этом в своем Facebook сообщил один из участников указанного конкурса адвокат Алексей Шевчук, указав, что в конкурс Борзова "протянули".

"Ничего нового не произошло при действующей власти. Действующего руководителя ГУД Борзова тянут на конкурс. Его и еще двух подчиненных ему работников вывели в финал конкурса на руководителя ГУД. Вывели грязно, без всякой альтернативы", – заявил Шевчук.

Он сообщил, что в ходе состязания и.о. главы ГУД получал чрезмерно высокие оценки, в отличие от остальных участников конкурса. По словам Шевчука, их было 26. Все - профессиональные управленцы с 10-летним стажем.

"Среди них экс-глава отдела обеспечения НАБУ, действующий руководитель управления ресурсного обеспечения нацсовета по вопросам радиовещания, руководитель службы управления имуществом Сбербанка и многие другие", – сообщил адвокат.

Список кандидатов на пост главы ГУД Facebook Алексея Шевчука

Шевчук убежден, что результаты конкурса были подстроены и известны заранее. "Без апелляций по решению комиссии побеждает Борзов, начальник санаторного отдела и заместитель руководителя секретариата (который и решал для них все задания). Они знали заранее, отдел кадров ГУД есть те, кто вышли в финал и разрабатывали комиссии эти ситуативные задачи", – написал он.

Также адвокат сообщил, что имеет шесть потенциальных кандидатов для судебного обжалования конкурса и горд от того, что набрал баллы наравне с "другими крутыми участниками".

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 июня был объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя Государственного управления делами. 27 июня свою кандидатуру подал Алексей Шевчук.

После двух этапов конкурса он сообщил, что ходят слухи, что тянут Сергея Борзова, и Шевчука могут отсеять. В таком случае, он намеревался обжаловать результаты конкурса в суде.

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