"Вульгарно и оскорбительно": Зеленского пристыдили за заявление об украинках

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о красивых украинских женщинах как бренде страны – вульгарно и оскорбительно.

"Если глава государства хотел похвалиться Украиной, более уместно было бы упомянуть не об украинских женщинах, а об украинских патриотах", – заявил OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Владимир Зеленский, Елена Зеленская во время официального визита в Париж Официальный сайт президента Украины

"С моей точки зрения, это вульгарно и оскорбительно для украинских женщин. Один раз он назвал Украину проституткой. Подтекст этой фразы фактически состоит в том, что украинские женщины – проститутки. Поэтому это "бренд", – заметил дипломат.

Отвечая на вопрос, чем можно было бы похвалиться Украине, кроме как женщинами, он сказал: "Украинскими патриотами, украинскими воинами, которые дают отпор российской агрессии, которые страдают и гибнут, защищая не только Украину, но и Европу".

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский, выступая на кампусе стартапов Station F во Франции в рамках официального визита в Париж, заявил, что в Украине очень красивые женщины, чем вызвал целую волну критики. Его фраза выглядела так: "Кстати, я хочу немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом".

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