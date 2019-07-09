Встреча Зеленского с Путиным в Минске: в Германии отреагировали

Берлин принял к сведению предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске переговоры по ситуации на Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Германии, комментируя обращение украинского лидера к президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы приняли к сведению сообщения. В настоящее время у нас нет собственной информации в этой связи", — говорится в сообщении.
Путин и Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.
Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.
В Кремле сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.
Минск в свою очередь ответил, что готов обеспечить встречу на высоком уровне.
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