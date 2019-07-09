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Встреча Зеленского с Путиным в Минске: в Германии отреагировали

3.3тЧитать материал на украинском

Берлин принял к сведению предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске переговоры по ситуации на Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Германии, комментируя обращение украинского лидера к президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы приняли к сведению сообщения. В настоящее время у нас нет собственной информации в этой связи", — говорится в сообщении.

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Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

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Тема
Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Германия
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shamai ibn
shamai ibn
ЗЕ понты колотит! Клоун, с чего ты взял что ПРЕЗИДЕНТ России будет с тобой встречаться? Ты веди себя правильно а потом видно будет!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А какая может быть информация) дурачок просто попиарился...
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