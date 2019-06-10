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"Впервые в истории Украины!" Зеленский внезапно обратился к народу. Видео

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Президент Украины Владимир Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня, на котором будет рассматриваться конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Раду по представлению народных депутатов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Завтра (11 июня. - Ред.) Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Знаете, меня пригласили на это заседание, это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание КС, именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг к себе в кабинет. Обязательно буду!" - сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот видео

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"Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, – это был и есть огромный запрос украинского народа, воля народа, а я всегда буду ее защищать", - добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

  • Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

  • Окончательный вердикт будет вынесен 11 июня 2019 года.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Дбл блд
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4
1
Решетников Александр
Решетников Александр
Mangust, совершенно верно - ты дбл блд.
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0
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Журба Валентина
Журба Валентина
И теперь нам этот цирк на 5 лет! Хоть все мессенджеры отключай, чтобы это убожество не видеть!
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4
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Him Alex
Him Alex
Зелобородько же!
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