"Впервые в истории Украины!" Зеленский внезапно обратился к народу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский придет на заседание Конституционного суда 11 июня, на котором будет рассматриваться конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Раду по представлению народных депутатов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Завтра (11 июня. - Ред.) Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Знаете, меня пригласили на это заседание, это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание КС, именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг к себе в кабинет. Обязательно буду!" - сказал он.

Владимир Зеленский скриншот видео

"Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, – это был и есть огромный запрос украинского народа, воля народа, а я всегда буду ее защищать", - добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

Окончательный вердикт будет вынесен 11 июня 2019 года.

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