"Воровство началось при Кучме": Бродский объяснил, как появилась каста олигархов в Украине

Второй президент Украины Леонид Кучма во время своего правления пошел по пути создания олигархического капитала.

Об этом в интервью ZN заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. По его словам, в те годы произошло разграбление Украины.

"При Кравчуке не началась массовая приватизация. Кучма же просто пошел путем создания олигархического капитала. Тогда страна окончательно встала на путь воровства. Я помню парламент 1998 года. До этого пять лет все тщательно подметали и пылесосили. Список счастливчиков на самом деле не очень большой и известный", – отметил он.

При этом Бродский отмечает, что в Украине не произошло взрывного роста как раз из-за возникновения касты олигархов. В качестве одного из примеров он приводит продажу комбината "Криворожсталь".

"Если помните, после прихода Ющенко мы продали через аукцион Криворожсталь. Я был членом комитета Народного спасения на Майдане 2005 года. Так вот, сумма, которую государство получило от этой сделки, превышает все полученное от приватизации по сегодняшний день. За один завод. Вы представляете, сколько денег государство могло получить? Но тогда произошло просто разграбление Украины", – подчеркивает Бродский.

По его словам, именно в тот период, "как грибы под дождем", появились люди, которых сейчас называют олигархами. Многих фамилий появившихся в то время миллиардеров обыватели даже не знают, уверяет он.

"Веревский, зерновой магнат Вадатурский… Да я вам еще столько назову, что вы их фамилий и не слышали, но они миллиардеры. И вот Вадатурский однажды мне сказал, что мы обречены продавать зерно. Потому что у нас никто не купит переработку — ни муку, ни колбасу, ничего. Нас мир зарядил на зерно. Негодяй. Потому что зерно продает только он. А если бы мы шли в переделе, то у нас были бы рабочие места и так далее", – резюмирует Михаил Бродский.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Михаил Бродский рассказывал, кто и почему стал богатым в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!