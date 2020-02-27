Мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского создали дополнительные проблемы для главы РФ Владимира Путина на Донбассе.

Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Укринформу. При этом он выразил мнение, что Россия не намерена завершить войну, поскольку это "для них вполне комфортна нынешняя ситуация".

"Одной из разумных вещей, которую сделало нынешнее украинское руководство, президент Зеленский, является то, что он занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, делать шаги вперед.

Таким образом он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его обратно, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос – что Москва готова сделать для этого? И я думаю, это сработало", – рассказал Волкер.

По его словам, для Украины крайне важны шаги по укреплению в демократической, политической и экономической сферах.

"Относительно построения прочного, жизнеспособного и безопасного общества – это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины – не стоит того", – добавил Волкер.

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Как писал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил, что стратегической целью России в Украине является появление услужливой власти, которая будет иметь пророссийский вектор.

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