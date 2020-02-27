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27 февраля • обновлено в 21:46
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Волкер пояснил, как Путин угодил в "ловушку" Зеленского на Донбассе

10.4т
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Мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского создали дополнительные проблемы для главы РФ Владимира Путина на Донбассе.

Об этом заявил экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Укринформу. При этом он выразил мнение, что Россия не намерена завершить войну, поскольку это "для них вполне комфортна нынешняя ситуация".

"Одной из разумных вещей, которую сделало нынешнее украинское руководство, президент Зеленский, является то, что он занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, делать шаги вперед.

Таким образом он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его обратно, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос – что Москва готова сделать для этого? И я думаю, это сработало", – рассказал Волкер.

По его словам, для Украины крайне важны шаги по укреплению в демократической, политической и экономической сферах.

"Относительно построения прочного, жизнеспособного и безопасного общества – это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины – не стоит того", – добавил Волкер.

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Как писал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил, что стратегической целью России в Украине является появление услужливой власти, которая будет иметь пророссийский вектор.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Курт Волкер Владимир Зеленский
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
как же это сработало, если стало больше погибших воинов - защитников Украины?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Цимельман Филя, рынульники пусть гниют раз нравится. А камлание твоё на новоотсоссии закончилось и другого не будет
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Он Алекс, сам прекрасно понимаешь,ниҡто ничего никому не заплатит, Республики никогда не вернутся в петушатник.Никто нигде висеть не будет,А вот ты вероятно закончишь жизнь под забором.Вероятность этого значительно выше твоих соплей
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Вот почему, когда кто то поживёт на Украине, то сразу становится идиотом? Загадка.
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Pollak John
Pollak John
Волкер всё больше скатывается к болтологии , чем к реальным делам .
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