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11 февраля • обновлено в 10:56
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"Войну нужно заканчивать, но..." В СНБО предупредили Зеленского об опасности

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Генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что для достижения мира президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сохранить национальный суверенитет и вернуть оккупированные территории.

В интервью "Главкому" представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что главе государства в первую очередь нужно добиться вывода российских войск.

Заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос

Заместитель секретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос

glavcom.ua

"Войну нужно заканчивать, но мы должны четко понимать, что мы получим на выходе. Мы не должны потерять национальный суверенитет и вернуть свои земли. Поэтому первоочередная задача президента – добиться вывода российский войск за наши границы", – сказал генерал.

По мнению Кривоноса, самое главное сейчас – хватит ли нам терпения на фоне регулярных провокаций со стороны террористов. "Ведь те провокации, которые создаются со стороны “ЛДНР”, сильно влияют на психику солдат", – уточнил он.

Генерал подчеркнул, что для завершения войны необходимо разработать комплекс мер внутри страны и на международном уровне.

"Мы четко понимаем, что надеяться можем в первую очередь только на себя, но без международной поддержки с таким врагом как Россия, нам будет сложно. И тут наши государственные интересы должны быть на первом месте", – подытожил Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе 22 января заявил, что Украине нужно больше поддержки со стороны мирового сообщества для достижения мира на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Кривонос
Место
Украина Киев
Теги
СНБО Донбасс Вооруженные силы Украины
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фил филька
фил филька
"Поэтому первоочередная задача президента – добиться вывода российский войск за наши границы". один простой вопрос: КАК? я уж молчу что трудно добиться вывода чего нет (обмен пленными доказывает). но даже если есть то КАК?
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васильевич василий
васильевич василий
Советы идиота
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