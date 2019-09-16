Во Львове суд встал на сторону Зеленского: о чем речь

Во Львове активист Святослав Литинский проиграл суд против Офиса президента.

Львовянин через суд требовал предоставить украинский перевод русскоязычного выступления главы государства Владимира Зеленского на IForum, передает Zaxid.net.

В исковом заявлении Литинский указывал, что президент, как должностное лицо, при исполнении своих обязанностей должен был общаться на государственном языке. За переводом он обратился в ОПУ.

"Они сначала вообще не предоставили ответа. Я подал в суд и потом они (представители ОПУ. – Ред.) направили ответ, что перевод предоставлять не будут. То есть, как минимум, они нарушили закон "Об обращении граждан", потому что не предоставили вовремя ответ", – рассказал Литинский.

В иске против ОПУ активист просил суд признать противоправной бездеятельность Офиса, а также предоставить ему письменный перевод речи Зеленского.

Однако Львовский окружной административный суд отклонил иск Литинского. Из ОПУ в суд поступил документ, объясняющий задержку ответа на обращение "реорганизацией Администрации президента". Также законом не предусмотрен обязательный перевод речи президента, которая прямо не связана с реализацией полномочий главы государства.

Владимир Зеленский

Отмечается, что Литинский намерен подать апелляцию на решение Львовского окружного административного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о судьбе закона об украинском языке.

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