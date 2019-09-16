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16 сентября • обновлено в 17:10
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Во Львове суд встал на сторону Зеленского: о чем речь

1.5т Читать материал на украинском

Во Львове активист Святослав Литинский проиграл суд против Офиса президента.

Львовянин через суд требовал предоставить украинский перевод русскоязычного выступления главы государства Владимира Зеленского на IForum, передает Zaxid.net.

В исковом заявлении Литинский указывал, что президент, как должностное лицо, при исполнении своих обязанностей должен был общаться на государственном языке. За переводом он обратился в ОПУ.

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"Они сначала вообще не предоставили ответа. Я подал в суд и потом они (представители ОПУ. – Ред.) направили ответ, что перевод предоставлять не будут. То есть, как минимум, они нарушили закон "Об обращении граждан", потому что не предоставили вовремя ответ", – рассказал Литинский.

В иске против ОПУ активист просил суд признать противоправной бездеятельность Офиса, а также предоставить ему письменный перевод речи Зеленского.

Однако Львовский окружной административный суд отклонил иск Литинского. Из ОПУ в суд поступил документ, объясняющий задержку ответа на обращение "реорганизацией Администрации президента". Также законом не предусмотрен обязательный перевод речи президента, которая прямо не связана с реализацией полномочий главы государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Отмечается, что Литинский намерен подать апелляцию на решение Львовского окружного административного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о судьбе закона об украинском языке.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Львов
Тег
Офис президента
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Комментарии
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руденко евгений
руденко евгений
вы когда удаляете часть комментов, хотя и говорите, что не модерируете, так хоть удаляйте грамотно, а то коммента нет, а ответ на него есть...
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руденко евгений
руденко евгений
дураки и дороги не только в России, а ещё хорошо бы узнать, где "активист" получает бабки? А вообще Львов меня неприятно удивил: проголосовать за вора петю и его банду и продолжать в том же духе?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Тупой галицай) Пусть ещё запросит все переводы, где он выступал по английски. Или он только с русского перевод запрашивал?
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руденко евгений
руденко евгений
Воронов Сергей, ОНО - это ты...
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