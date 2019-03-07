Думаю, всі вже в курсі. Третього президента України Віктора Ющенка кілька днів тому поважні експерти Національного реєстру рекордів офіційно визнали володарем найбільшої в світі колекції вишитих рушників.

Таким чином наш гарант, з простроченим строком придатності, посів почесне місце поруч з 93-річною бабцею з міста Кам’янка, що в своєму поважному віці здатна виконати гімнастичний шпагат.

Поруч з найбільшою печерицею, вагою понад два кіло, знайденою в лісі під Києвом.

І поруч з найстарішим гусаком України, на прізвисько Гоша. Йому, Гоші, в січні 2019-го виповнився 31 рік.

На жаль, з незрозумілих причин, інформація про рекордсмена не протрималася на сайті рекордів більше доби. Чомусь її було видалено. Чому? Ну нормальний же рекорд. Навіщо приховувати правду? Не розумію.

Ой, та заспокійте ви вже свої нерви. Ну, став Ющенко рекордсменом. Ну, дізналися ви нарешті, чим він займався, перебуваючи на посаді голови держави. Ну і що з того…

Ну, збирав він оті вишиті рушники. Ну керували країною "любі друзі", поки він грався в своєму кабінеті. Час від часу він же виконував свої прямі обов’язки.

Головне ж – що людина хороша. Відчепиться вже від дідуся, а то він знову у зомбоящік попреться зі своїми порадами, які, за великим рахунком, вже давно ніхто не слухає.

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