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Виталий Шаповалов
Виталий Шаповалов
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Президент-рекордсмен

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Думаю, всі вже в курсі. Третього президента України Віктора Ющенка кілька днів тому поважні експерти Національного реєстру рекордів офіційно визнали володарем найбільшої в світі колекції вишитих рушників.

Президент-рекордсмен

Таким чином наш гарант, з простроченим строком придатності, посів почесне місце поруч з 93-річною бабцею з міста Кам’янка, що в своєму поважному віці здатна виконати гімнастичний шпагат.

Президент-рекордсмен

Поруч з найбільшою печерицею, вагою понад два кіло, знайденою в лісі під Києвом.

Президент-рекордсмен

І поруч з найстарішим гусаком України, на прізвисько Гоша. Йому, Гоші, в січні 2019-го виповнився 31 рік.

Президент-рекордсмен

На жаль, з незрозумілих причин, інформація про рекордсмена не протрималася на сайті рекордів більше доби. Чомусь її було видалено. Чому? Ну нормальний же рекорд. Навіщо приховувати правду? Не розумію.

Президент-рекордсмен

Ой, та заспокійте ви вже свої нерви. Ну, став Ющенко рекордсменом. Ну, дізналися ви нарешті, чим він займався, перебуваючи на посаді голови держави. Ну і що з того…

Ну, збирав він оті вишиті рушники. Ну керували країною "любі друзі", поки він грався в своєму кабінеті. Час від часу він же виконував свої прямі обов’язки.

Головне ж – що людина хороша. Відчепиться вже від дідуся, а то він знову у зомбоящік попреться зі своїми порадами, які, за великим рахунком, вже давно ніхто не слухає.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Место
Украина
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Korn Val
Korn Val
Не вижу ничего страшного в том, что президент коллекционировал рушники и собрал наибольшую их коллекцию. Которая находится в Украине. В любом случае это лучше золотых батонов и т.д. и особенно всяких денежных знаков и металлов тоннами. Автору статьи - позор всенародный. Не туда его занесло. Наверное завидует или отупел к весне от нехватки витаминов
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
5.730 це ж треба. Автор 👍.
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Ершов Василий
Ершов Василий
А де ти , такий розумний, у ті часи був? Хоч слово супротив сказав? Покажи, що ти друкував у той час?
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Ершов Василий, а самому 'слабо' пошукати.
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