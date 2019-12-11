"Ляпнул "сепаратисты": ветеран АТО указал на тревожные сигналы в речи Зеленского

Выступая на пресс-конференции после "нормандского формата" в Париже, президент Украины Владимир Зеленский употреблял формулировки, которые снимают с России ответственность за военное вторжение на Донбасс.

На этот нюанс обратил внимание на своей странице в Facebook ветеран АТО, писатель Валерий Ананьев, анализируя итоги встречи "нормандской четверки".

По его словам, тот факт, что украинцам после переговоров не пришлось прибегать к радикальным действиям, безусловно, является позитивом. Ведь в нынешних условиях это было бы губительно для страны. Еще одним успехом прошедшего саммита Ананьев назвал договоренность об освобождении пленных.

"Мне стало на душе легче, потому что не придется все бросать и идти на Майдан, а потом снова на фронт. Но рационально рассуждая, понимаю, что никакой победы не случилось, и ее, собственно говоря и не могло быть. Сам факт наличия переговоров с х*йлом несет в себе риски. К этому добавляется низкий образовательный и профессиональный уровень нашего "зеленого" президента. Это как на допросе – "каждое слово может быть использовано против вас", – опасается ветеран.

Владимир Зеленский "Новое время"

"Ляпнул "сепаратисты" – а там, боюсь, и до термина "гражданская война" не далеко. Ляпнул "Россия влияет" (не контролирует, не управляет) и ожидаю, что "влияние" превратится в "мы не можем на это влиять". А переговоров планируется много, и судя по всему, "наляпать" можно еще много. Каждый такой саммит будет держать страну в напряжении", – объяснил причину своих опасений Ананьев.

Кроме того, у бывшего воина ВСУ возникли вопросы к согласию Зеленского имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. По словам ветерана, это означает лишь одно – украинцам придется контролировать нынешнюю власть и тщательно изучать все ее законодательные инициативы в этом направлении.

"Я благодарен ребятам, которые организовали вече и "Ночной дозор". Уверен, что эти меры существенно повлияли на конечный результат саммита в Париже. "Ночной дозор", в различных его проявлениях, будет актуален все пять лет президентства Зеленского. Нашего президента придется постоянно контролировать в режиме онлайн, "как бы чего не вышло", – сделал вывод Ананьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне встречи в Париже, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе" . Число участников акции достигало ориентировочно от 5 тисяч в начале до почти 15 тысяч человек в конце мероприятия.

К вечеру акция протеста развернулась еще и на Банковой. Представители движения "Ні – капітуляції" начали акцию "Ночной дозор", которая сопровождалась противостоянием с силовиками.

Активисты пообещали оставаться под ОП вплоть до окончания 9 декабря саммита в "нормандском формате" во французком Париже. Допустили также превращения акции в бессрочную. Однако по состоянию на утро 10 декабря протестующие начали расходиться.

Активисты заявили, что что готовы покинуть Банковую, поскольку Зеленский не допустил сдачи национальных интересов Украины.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента на Банковой, хотя при этом признал, что они создают проблемы. Он отметил, что это мешало переговорам в Париже, играя на интересы оккупантов, а также пожаловался на то, что в постоянном шуме не может сосредоточенно работать.

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