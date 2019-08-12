В Житомире оконфузились с зеленым ковром перед приездом Зеленского

В Житомирской области в здании Олевской районной государственной администрации перед приездом президента Украины Владимира Зеленского постелили новый ковер.

Ковровая дорожка с оттенками зеленого цвета закрыла собой старый паркет, который порядком поизносился. Об этом в Facebook написал журналист Роман Бочкала.

"Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер", – иронизировал Бочкала.

Отметим, что по сообщению издания "Житомир.інфо" Зеленского перед зданием РГА встречало несколько сотен людей .

"По состоянию на 11:00 возле здания Олевской райгосадминистрации собралось несколько сотен человек. В зале, где должно состояться представление, присутствуют избранные народные депутаты от партии "Слуга народа ", мэры городов и "актив" области", – говорится в сообщении.

Здание Олевской РГА Facebook\Роман Бочкала

Здание Олевской РГА Facebook\Роман Бочкала

Олевск перед приездом Зеленского

Олевск перед приездом Зеленского

Олевск перед приездом Зеленского

Олевск перед приездом Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа президент Владимир Зеленский приехал в Олевск, Житомирской области с рабочей поездкой по поводу незаконной добычи янтаря.

Также на встрече Зеленский публично пристыдил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко за слабую борьбу с незаконной добычей янтаря.

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