В Украине упростили получение гражданства: кого коснется

В Украине упростили порядок предоставления гражданства иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

За проект закона №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" во втором чтении и в целом проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, 6 июня.

Документ коснется иностранцев, воевавших на Донбассе в составе добровольческих формирований. Также если они получили справку на временное проживание в Украине, в том числе в случаях, если срок действия паспортного документа истек или он подлежит обмену.

Отмечается, что иностранцы и лица без гражданства, которые получили вид на временное проживания на выше перечисленных основаниях, смогут на упрощенных условиях получить украинское гражданство.

Для них не будут действовать условия обязательного проживания в течение последних пяти лет на территории Украины, обязательного разрешения на иммиграцию, владения государственным языком, наличия законных источников существования.

Кроме того, на этих лиц не будет распространяться требование прекратить иностранное гражданство при получении украинского. Им достаточно будет предоставить декларацию об отказе от гражданства другого государства.

Закон вступит в силу через два месяца после публикации.

Паспорт Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе признали вторжение России в Украину, заявив, что боевиков на Донбассе нельзя называть сепаратистами, ведь они воюют под руководством Кремля.

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