Американские эксперты назвали назначение на должность генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая была третьим номером в списке президентськои партии "Слуга народа" на парламентских выборах, плохой новостью для международных инвесторов и бизнеса.

Об этом пишет "Голос Америки". В частности, эксперт "Центра международного частного предпринимательства" Эрик Гонц назвал голосование за Венедиктову "тревожным днем независимости прокуроров".

"Одно из крупнейших нареканий среди бизнеса в Украине является нехватка правосудия. Теперь в Украине генеральный прокурор, который очень близок к партии президента, и мое опасение, что инвесторы и бизнес воспримут ее назначение как возвращение к старым правилам в Украине", – отметил Гонц.

Ирина Венедиктова

Он обратил внимание на то, что семья Венедиктовой может быть близкой к "внутреннему кругу украинских олигархов".

"Это назначение демонстрирует изменение подхода администрации Зеленского. Мол, вот мы все новые лица в правительстве. И у нас есть генеральный прокурор, который на самом деле тесно переплетен с так называемой украинской элитой", – сказал эксперт.

Гонц отметил, что предыдущий гепрокурор Рябошапка продемонстрировал свою независимость от президентского офиса.

"Меня как обозревателя ситуации в Украине пугает то, что Украина возвращается к старым плохим временам. Удалить из правительства важных игроков, которые имели хорошие отношения с МВФ, было чрезвычайно плохой идеей. Если бы я имел возможность поговорить с президентом Зеленским, я бы ему сказал: прекратите, пожалуйста, не делайте больше никаких изменений, инвесторы и так на пределе, Украину и так уже рассматривают как страну высокого риска. Остановитесь, просто остановитесь", – сказал обозреватель.

Эксперт аналитического центра "Атлантический Совет" Мелинда Геринг отметила, что Венедиктова не готова для должности генерального прокурора Украины.

"Она абсолютно ошибочная кандидатура на эту должность, которая является одной из пяти важнейших в стране. Она никогда не была прокурором, она политически не является нейтральной, а это предусмотрено законом, и она является политической фигурой – третий номер в партии "Слуга народа" в прошлом году. Она даже не прошла конкурс на должность Верховного суда", – рассказала Геринг.

Она предположила, что Венедиктову назначили для того, чтобы она выдвинула обвинения против пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Если Венедиктову назначили, чтобы она выдвинула обвинения против Петра Порошенко, мы возвращаемся в старые плохие времена. Генеральная прокуратура не должна играть в такие игры. Меня не впечатляет то, что она первая женщина на посту генерального прокурора Украины. Что важно, это ее репутация. И она не имеет хорошей репутации. В Украине сейчас очень плохой месяц", – подчеркнула эксперт.

"Сколько еще кнопок должен Зеленский нажать? И он понимает, что он их нажимает? Сейчас столько всего происходит в Украине: избирательное правосудие, преследование активистов по делу Шеремета, обвалились евробонды, проблемное законодательство в сельском хозяйстве, коронавирус, формула Штайнмайера, заявления о прямых переговорах с боевиками на Донбассе ... Такое впечатление, что власть испытывает лимиты, как далеко они могут давить. Будто они хотят проверить, насколько действенной является оппозиция. Теперь все ставится под сомнение: случился ли Майдан, или кто-то сбросил Януковича, или это были (как мы на Западе любим говорить) просто мирные протесты студентов и учителей", – отметил политический эксперт Джонатан Брансон.

Резкая смена правительства в разгар кризиса – это слишком рискованный шаг, убежден чиновник Пентагона в Администрации времен Обамы Майкл Карпентер. Изменение генпрокурора политический обозреватель называет "плохим сигналом".

"Мне трудно понять, как в это время президент и его команда решили уволить столько людей в правительстве, которые пользуются таким большим доверием на Западе. В частности, бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. И также министров финансов, обороны, экономики, они работали над действительно глубокими системными реформами.

Уволить их в это время, когда цены на нефть упали, мир входит в состояние рецессии (если не депрессии), когда есть страх по распространению коронавируса, это очень плохие новости для тех, кто следит на ситуацией в Украине. Независимо, как проявит себя новое правительство, это очень плохой сигнал", – заметил Карпентер.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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