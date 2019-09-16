В России озвучили сроки нового обмена пленными с Украиной

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже после саммита в "нормандском формате", который запланирован до конца октября.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники. При этом информацию подтвердил адвокат Валентин Рыбин. Конкретные сроки пока не обсуждались.

"Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку еще нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно — неизвестно", — сказал Рыбин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что надо стремиться к возвращению всех граждан домой.

"Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям", — добавил он.

Обмен пленными 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в плену России остается 113 граждан Украины. При этом новый обмен может состояться уже в текущем году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового этапа переговоров с российской стороной. По его словам, переговоры будут идти как в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки".

Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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