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16 сентября • обновлено в 10:15
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В России озвучили сроки нового обмена пленными с Украиной

1.8т Читать материал на украинском

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже после саммита в "нормандском формате", который запланирован до конца октября.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственные источники. При этом информацию подтвердил адвокат Валентин Рыбин. Конкретные сроки пока не обсуждались.

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"Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку еще нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно — неизвестно", — сказал Рыбин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что надо стремиться к возвращению всех граждан домой.

"Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех. Нельзя с этим затягивать слишком долго, поскольку человек не должен сидеть по сфабрикованным обвинениям", — добавил он.

Обмен пленными

Обмен пленными

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в плену России остается 113 граждан Украины. При этом новый обмен может состояться уже в текущем году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового этапа переговоров с российской стороной. По его словам, переговоры будут идти как в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, так и на встрече глав государств "нормандской четверки".

Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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Тема
Обмен пленными
Место
Россия
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