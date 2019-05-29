В Раду внесли законопроект об импичменте президента: что известно

В среду, 29 мая, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона об импичменте президента.

Законопроект "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или иного преступления" №10339 от 29.05.2019 внес заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте", – пояснил народный депутат.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона об импичменте.

Отметим, что на сайте главы государства завершился сбор подписей за петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского".

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