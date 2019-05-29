ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

В Раду внесли законопроект об импичменте президента: что известно

868Читать материал на украинском

В среду, 29 мая, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона об импичменте президента.

Законопроект "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения Президентом государственной измены или иного преступления" №10339 от 29.05.2019 внес заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Новости
"Импичмент или Майдан?" Сеть взорвалась реакцией на инаугурацию Зеленского

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внес свой законопроект об импичменте", – пояснил народный депутат.

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона об импичменте.

Отметим, что на сайте главы государства завершился сбор подписей за петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
БППимпичментзаконопроектВерховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Акимова Александра
Акимова Александра
Моя 6лагодaрность тем, кто показaл мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁3crjq4t Прocто прoйдя опрoc пoлyчилa пoчти полугoдовую зaрплатy)) Пользyйтесь, пока ещe ecть возмoжность=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения