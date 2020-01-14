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14 января • обновлено в 19:37
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"Это неравда!" Новинский заявил, что не кнопкодавил в Раде

1.6т
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Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что не кнопкодавил в Верховной Раде 14 января.

Ранее в сети показали кадры, как Новинский нажал кнопку на своем месте, а затем якобы отметился на пульте коллеги Мусы Магомедова. Зетем Магомедов вернулся к своему месту, но на табло уже было показано, что нардеп проголосовал "за".

Новинский же заявил, что не совершал нарушения и Магомедов сам нажал на свою кнопку.

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"Ряд СМИ распространили неправдивое заявление организации "Чесно", что, якобы, я в ходе регистрации депутатов в зале Верховной Рады нажимал кнопку за своего коллегу Мусу Магомедова. Ответственно заявляю – это неправда. На распространённом видео можно заметить, что Муса Магомедов успел нажать кнопку самостоятельно. Это он может подтвердить всем заинтересованным СМИ", – написал нардеп в Facebook.

Вадима Новинского заподозрили в кнопкодавстве

Вадима Новинского заподозрили в кнопкодавстве

Чесно

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 13 января подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Документ вводит уголовную ответственность за кнопкодавство: такое деяние будет наказываться штрафом от 3-х до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако нарушителям пока не грозит ответственность по УК, поскольку закон не был опубликован в официальной газете "Голос Украины" и еще не вступил в силу.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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Букет Красивый
Букет Красивый
Что такое неправда?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Букет Красивый, ваще то неравда...
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
«Вы все врети!» Я - не я и кнопка - не моя.
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