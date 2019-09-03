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3 сентября • обновлено в 20:39
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В Украине могут изменить структуру парламента: появились результаты голосования Рады

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Верховная Рада поддержала включение законопроекта о консультативных и других вспомогательных органах парламента в повестку дня. Документ был направлен в Конституционный суд.

"За" на заседании во вторник, 3 сентября, проголосовали 243 народных депутата.

Президент Украины Владимир Зеленский, который внес проект, предложил расширить полномочия Верховной Рады и предоставить ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Рада направила в КСУ законопроект об органах парламента

Рада направила в КСУ законопроект об органах парламента

Скриншот из видео

Рада направила в КСУ законопроект об органах парламента

Рада направила в КСУ законопроект об органах парламента

Скриншот из видео

Внесение этого изменения в ст. 85 Конституции Украины объяснили необходимостью для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

В Украине могут изменить структуру парламента

В Украине могут изменить структуру парламента

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование и прогулы – 279 голосов "за".

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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