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11 сентября • обновлено в 22:19
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В Раде приняли заявление о скандальных "выборах" в Крыму

1.9т Читать материал на украинском

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества одобрил заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов в оккупированном Крыму.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 11 сентября. Это заявление Раде предлагают направить в международные организации, в частности Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

"Оно адресовано дружественным к нам странам. И к ПАСЕ — тоже. Причем часть этого заявления касается непосредственно ПАСЕ, в частности там будет содержаться, если проголосует Верховная Рада, обращение с просьбой не признавать на следующей сессии полномочия российской делегации", — уточнил глава комитета Богдан Яременко.

"Выборы" в Крыму

"Выборы" в Крыму

Скриншот видео

При этом он спрогнозировал, что на рассмотрение депутатов в зале заседаний парламента этот документ сможет быть вынесен во время вечернего заседания 11 сентября.

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"Мы надеемся, что сможем в рамках регламента сегодня во второй половине дня рассмотреть это заявление на пленарном заседании. Надеемся, что Верховная Рада поддержит, так как представители большинства были на заседании комитета и никто не выступил против", — добавил глава комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дружественные Украине страны осудили "выборы" РФ в Крыму.

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Место
Украина
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Фантомные боли папуасов
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Южный Гарик
Южный Гарик
И что это изменило? Крым к вам вернулся?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Южный Гарик, крым и так вернулся
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