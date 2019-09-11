В Раде приняли заявление о скандальных "выборах" в Крыму

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества одобрил заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов в оккупированном Крыму.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 11 сентября. Это заявление Раде предлагают направить в международные организации, в частности Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

"Оно адресовано дружественным к нам странам. И к ПАСЕ — тоже. Причем часть этого заявления касается непосредственно ПАСЕ, в частности там будет содержаться, если проголосует Верховная Рада, обращение с просьбой не признавать на следующей сессии полномочия российской делегации", — уточнил глава комитета Богдан Яременко.

"Выборы" в Крыму Скриншот видео

При этом он спрогнозировал, что на рассмотрение депутатов в зале заседаний парламента этот документ сможет быть вынесен во время вечернего заседания 11 сентября.

"Мы надеемся, что сможем в рамках регламента сегодня во второй половине дня рассмотреть это заявление на пленарном заседании. Надеемся, что Верховная Рада поддержит, так как представители большинства были на заседании комитета и никто не выступил против", — добавил глава комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дружественные Украине страны осудили "выборы" РФ в Крыму.

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