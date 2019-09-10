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10 сентября • обновлено в 22:52
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"В октябре ждем выводы КСУ": у Зеленского рассказали, как изменят Конституцию

2.2т Читать материал на украинском

Команда президента Владимира Зеленского готовит системные изменения в Конституцию Украины.

Подробности рассказал представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в эфире ObozTV. Он напомнил, что первые 7 законопроектов уже внесены на рассмотрение КСУ. Выводы суда ожидаются в начале октября.

"Все эти законопроекты очень короткие и лаконичные. Поэтому я не думаю, что у КСУ будут какие-то основания, чтобы продлевать сроки рассмотрения… Позавчера (8 сентября. – Ред.) законы поступили в КС. Т.е. выводы Конституционного суда ожидаем через месяц, в первых числах октября", – сообщил Вениславский.

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Он уточнил, что речь идет о таких основных инициативах:

  • введение дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народных депутатов, в частности за прогулы и "кнопкодавство";

  • закрепление пропорциональной избирательной системы на уровне Конституции – "чтобы не было никаких соблазнов в очередной раз под политические вкусы изменить избирательную систему";

  • сокращение количества народных депутатов до 300;

  • закрепление за президентом права назначать на должность и увольнять с должности директора ГБР, НАБУ и создавать независимые регуляторные органы;

  • предоставление Верховной Раде права создавать вспомогательные консультативные органы;

  • предоставление Верховной Раде права назначать уполномоченных ВР в отдельных сферах – "по примеру омбудсмена, но специализированных на конкретных направлениях".

По словам Вениславского, после получения выводов КСУ все эти законопроекты будут рассматриваться украинским парламентом по полной процедуре, с открытым обсуждением в зале.

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В дальнейшем разрабатывать изменения в Конституцию будет комиссия по правовой реформе.

"В состав этой комиссии вошли специалисты, в том числе в сфере конституционного права, которые будут обеспечивать комплексное обновление Основного закона… Системные изменения будут направлены на усовершенствование механизма государственной власти, на завершение реформы децентрализации, на повышение эффективности регулирования прав и свобод человека и гражданина и так далее", – отметил Вениславский.

Представитель Зеленского затруднился спрогнозировать, какие именно изменения будут наработаны.

"Это коллегиальный орган. Когда будут предложения, они будут предоставлены на рассмотрение широкой общественности", – заверил он.

Владимир Зеленский в Верховной Раде

Владимир Зеленский в Верховной Раде

president.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, принять вышеуказанные законопроекты об изменениях в Конституцию Верховная Рада может уже на третьей сессии в 2020 году.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Реформы Зеленского Конституционная реформа в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Конституционный суд Украины Верховная Рада Украины
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