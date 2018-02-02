Уволил "с*киного сына": посол США ответила за жесткие слова Байдена о генпрокуроре Украины

Общение представителей США с украинскими и другими политиками происходит с взаимным уважением.

Как передает ТСН, такое заявление сделала посол США в Украине Мари Йованович, комментируя скандальное высказывание экс-вице-премьера Соединенных Штатов Джозефа Байдена о том, как он добился увольнения "с*киного сына" Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины.

Йованович поставили вопрос, как часто американские чиновники используют подобную марену в беседах с политиками из Украины, и были ли ранее похожие истории.

"Я понимаю, что наши разговоры за закрытыми дверями имеют на то причину. Но я думаю, что наши разговоры с украинцами и другими политиками всегда происходят с взаимным уважением", - заявила посол.

Как писал "Обозреватель", ранее Байден рассказал о давлении Трампа на Украину.