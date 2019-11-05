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5 ноября • обновлено в 14:35
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"Уровень секретаря сельсовета!" Адвокат Barristers жестко раскритиковал Трубу

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Государственное бюро расследований будет находиться в водовороте скандалов, пока его главой будет оставаться Роман Труба.

Об этом в интервью изданию "Резонанс" заявил адвокат компании "Barristers" Алексей Шевчук. Он сравнил главу ГБР пустым барабаном.

"Пока управлять Бюро будет барабан, а не Труба, пустой, пустой барабан, которой обвиняет то активистов, то своих заместителей, то других руководителей правоохранительных органов, то пресс-службу", - сказал Шевчук.

Алексей Шевчук, Роман Труба

Алексей Шевчук, Роман Труба

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По его убеждению, уровень Романа Трубы – это уровень секретаря сельского совета и на этом уровне он и должен оставаться, а не управлять таким серьезным органом.

"Есть много у него заместителей, и я не побоюсь сказать, что они достойны возглавить этот орган. И есть много других людей вокруг, которые тоже могут быть в сто раз полезнее для ГБР", - подытожил Шевчук.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Государственное бюро расследований создает опасный прецедент, подрывая позиции Украины в международных судах, где государство защищает свои интересы и доказывает незаконность действий России.

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Персоны
Алексей Шевчук Роман Труба
Тег
Государственное Бюро Расследований
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