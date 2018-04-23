Украине нужно согласие РФ на миротворцев – Сунгуровский

Согласие России на введение миротворцев ООН на Донбасс необходимо в любом случае, поэтому Запад и усиливает санкции против Кремля.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный эксперт, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Понимаете, в чем проблема: Волкер (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины. – Ред.) правильно сказал, что наиболее эффективный путь разрешения этого конфликта – это введение миротворческой миссии при условии согласия России. Почему? Если мы говорим о размещении миротворцев на украинско-российской границе, то возникает вопрос, как они там появятся? Через какую территорию? Они же не десантом высаживаться будут. Они должны будут зайти или со стороны России, или через эти оккупированные территории. То есть нужно согласие России, чтобы они там появились – чтобы миссия была размещена на всей территории", - объясняет эксперт.

При этом Сунгуровский отмечает, что если Россия упрется, то легко, например, сделать какие-то "бунты", "общественные акции" на Донбассе против размещения миротворцев.

"Да, никто не помешает, потому что она там сейчас. Согласие России необходимо не просто для введения миротворческой миссии, а для эффективного исполнения ее мандата. Поэтому санкциями ее давят и подводят к этому согласию", - добавил он.

Напомним, накануне все страны Большой семерки (G7) полностью согласились с позицией Украины по возможному введению миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс.