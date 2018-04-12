Украина разрывает дружбу с Россией: названы потери

После расторжения договора о дружбе между Украиной и Россией могут появиться сложности на дипломатическом уровне.

"Есть определенные страхи о том, что у нас уменьшится возможность влиять на статус наших сограждан, которые фактически пленные, находящиеся в РФ. Но я думаю, что и сейчас мы имеем мало возможностей влиять", – сказал в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Гузь.

Однако, как говорит нардеп, понимая, что между двумя странами идет война, это не проблема, а договор надо было разрывать еще в 2014 году.

А будет ли принят президентский законопроект, Гузь считает, что все зависит от фракции Блока Петра Порошенко

Как ранее сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко предложил Кабинету министров подготовить предложения по прекращении участия Украины в уставных органах СНГ .