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Украина лишилась возможности проводить референдумы

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Отмена Конституционным судом Украины закона "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 отменяет возможность проведения референдумов в Украине до принятия нового аналогичного закона.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" и один из авторов представления в КСУ Леонид Емец, при этом назвав закон о всеукраинском референдуме "глубоко и абсолютно неконституционным".

По его словам, Конституцией определено, что для того, чтобы вынести законопроект на референдум он должен быть сначала проголосован двумя третями народных депутатов.

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"А этим законом предлагалось, напрямую, без Верховной Рады, сразу на референдум. Плюс вводилось такое понятие, как новый текст Конституции, в которой собственно отсутствует Конституция. Грубо говоря, меняется процедура голосования за изменения в Конституцию способом, Конституцией не предусмотрен . Поскольку Конституция это основной закон, все остальные закон могут быть только в том объеме, который определен Конституцией, и не могут выходить за пределы переписей конституции. так этот закон был абсолютно неконституционным", - пояснил Емец.

Политик добавил: "Из-за этого" закон Януковича "можно было узурпировать власть президенту-диктатору, он именно это для себя и готовил. Этот закон устранял парламент от процедуры референдума".

Теперь, как говорит народный депутат, решение КСУ решает вопрос правоотношений, а не отдельного закона, это означает, что, если будет принято любой другой законопроект, который будет менять процедуру референдума способом, который не определен Конституцией, то КСУ будет легче его отменить.

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Что касается судьбы проведения референдумов в Украине, в частности, может сейчас президент Петр Порошенко после решения КС провести референдум за вступление Украины в НАТО, Емец ответил: "Нет, не может, нужно принять закон. Но это не проблема, я и мои коллеги есть авторами тех законов, которые абсолютно Конституционные, о всеукраинском и о местных референдумах, а парламента просто нужно проголосовать этот закон".

По словам нардепа, проводить референдумы будут, когда будет принят закон, но Конституция определяет, что граждане имеют право на прямое волеизъявление через референдум, и это обязанность власти, в том числе, субъектов законодательной инициативы, среди которых президент, и парламент, принять два закона.

"Они уже давно внесены. Я думаю, что на следующей сессии мы этот вопрос будем очень остро поднимать", - добавил Емец.

Как ранее сообщал "Обозреватель", глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести в России референдум , чтобы законно продлить президентские полномочия Владимира Путина более чем на два срока.

Персона
Леонид Емец
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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