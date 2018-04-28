Украина лишилась возможности проводить референдумы

Отмена Конституционным судом Украины закона "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 отменяет возможность проведения референдумов в Украине до принятия нового аналогичного закона.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" и один из авторов представления в КСУ Леонид Емец, при этом назвав закон о всеукраинском референдуме "глубоко и абсолютно неконституционным".

По его словам, Конституцией определено, что для того, чтобы вынести законопроект на референдум он должен быть сначала проголосован двумя третями народных депутатов.

"А этим законом предлагалось, напрямую, без Верховной Рады, сразу на референдум. Плюс вводилось такое понятие, как новый текст Конституции, в которой собственно отсутствует Конституция. Грубо говоря, меняется процедура голосования за изменения в Конституцию способом, Конституцией не предусмотрен . Поскольку Конституция это основной закон, все остальные закон могут быть только в том объеме, который определен Конституцией, и не могут выходить за пределы переписей конституции. так этот закон был абсолютно неконституционным", - пояснил Емец.

Политик добавил: "Из-за этого" закон Януковича "можно было узурпировать власть президенту-диктатору, он именно это для себя и готовил. Этот закон устранял парламент от процедуры референдума".

Теперь, как говорит народный депутат, решение КСУ решает вопрос правоотношений, а не отдельного закона, это означает, что, если будет принято любой другой законопроект, который будет менять процедуру референдума способом, который не определен Конституцией, то КСУ будет легче его отменить.

Что касается судьбы проведения референдумов в Украине, в частности, может сейчас президент Петр Порошенко после решения КС провести референдум за вступление Украины в НАТО, Емец ответил: "Нет, не может, нужно принять закон. Но это не проблема, я и мои коллеги есть авторами тех законов, которые абсолютно Конституционные, о всеукраинском и о местных референдумах, а парламента просто нужно проголосовать этот закон".

По словам нардепа, проводить референдумы будут, когда будет принят закон, но Конституция определяет, что граждане имеют право на прямое волеизъявление через референдум, и это обязанность власти, в том числе, субъектов законодательной инициативы, среди которых президент, и парламент, принять два закона.

"Они уже давно внесены. Я думаю, что на следующей сессии мы этот вопрос будем очень остро поднимать", - добавил Емец.

Как ранее сообщал "Обозреватель", глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести в России референдум , чтобы законно продлить президентские полномочия Владимира Путина более чем на два срока.