Неугодных — вон: у Зеленского придумали, как взять в узду своих нардепов

Президентская партия "Слуга народа" хочет ввести в Верховной Раде практику императивного мандата. Она подразумевает лишение депутатского статуса членов фракции или мажоритарщиков, которых она выдвигала на выборы.

Об этом говорится в блоге шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. Он отметил, что новые правила монобольшинства приведут к тому, что нардепы будут бездумно голосовать за все, о чем прикажут "сверху", чтобы не лишиться своего статуса.

"Провайдеры" правящей "Слуги народа" работают над совершенствованием "прошивки" своих депутатов. Конечная цель – чтобы отказоустойчивость народных избранников составляла 100%, чтобы те бездумно поддерживали все решения партии и народа, извините, "слуг народа". Скоро может так случиться, что парламентарии будут нажимать родную зеленую кнопку "за", даже не приходя в сознание, иначе лишатся парламентского статуса", – объяснил Сохар.

Он также рассказал, в чем заключается суть процедуры императивного мандата. Это возможность партийной администрации лишать своих нардепов парламентского статуса.

Как отмечает шеф-редактор OBOZREVATEL, о намерении упростить этот механизм СМИ пишут вот уже несколько дней. При чем уточняется, что "Слуга народа" намерена отбирать депутатство даже у мажоритарщиков, если те выдвигались политической силой, но не вошли в состав одноименной фракции.

Так, эта мысль появилась сначала в законопроекте №1038 (относительно приведения Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в соответствие с Конституцией Украины), а затем – в законопроекте №1045-1 ("О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины").

Верховная Рада Украины

"Правда, как только возник скандал, лидеры фракции "Слуга народа" назвали "38-й" законопроект "недоработанным". А когда "императивные" статьи вскоре "перекатились" в "45-й", то на этот раз заявили о ошибочности их появления. Но, в любом случае, "рядовые депутаты" от "Слуги народа" поняли, что диктат партийной организации (читай – Офиса президента) над отдельным народным избранником будет усиливаться. То есть ждите следующего проекта о сокращении депутатских свобод", – пишет Сохар.

Кроме того, он обратил внимание на еще одну загвоздку в скандальной инициативе правящей партии. Речь идет о присутствующей в "38-м" законопроекте идее лишать депутата мандата по решению партии – в случае прекращения его членства во фракции.

По словам Ореста Сохара, такие ограничение прав нардепов, скорее всего, необходимы для склонения отдельных депутатов к работе в пользу внепарламентских финансово-промышленных групп, а также, чтобы держать в тонусе представителей различных центров влияния, инкорпорированных в "Слугу народа".

"Но есть еще и третья причина: это поддержание оборотов так называемого турборежима Верховной Рады. По внутренней информации из фракции, депутаты не отказываются много работать, но им не хочется голосовать вслепую, когда документа никто в глаза не видел, а тут сразу надо голосовать и в первом чтении, и в целом", – рассказал Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВР в течение пяти пленарных дней.

Она связала все с недавним высказыванием. Ведь ранее депутат назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду и назвала себя первой жертвой антидемократических решений.

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