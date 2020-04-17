Международные партнеры Украины не доверяют нынешнему руководству государства и требуют от Зеленского через принятие закона о банках доказать свою независимость от олигархов. Именно из-за недоверия МВФ не открывает новую кредитную программу для нашей страны. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Почему с МВФ так трудно идут переговоры? Потому что именно к Зеленскому нет доверия в этом международном мире, был бы Порошенко – давно бы уже договорился", – отметил Герасимов.

Нардеп напомнил, что Зеленский получил власть в стране с большим запасом экономической прочности, но уже с осени 2019-го экономика пошла в пике, и эпидемия коронавируса только ухудшила ситуацию.

"В стране нет денег, нам нужно сотрудничество с международными финансовыми организациями. Если вы говорите, что сотрудничество с МВФ – это плохо, выходит, что 100 стран в мире, которые обратились к МВФ – они все дураки? Ни один инвестор не зайдет в страну, если у нее нет сотрудничества с МВФ. И сейчас все просто: будет сотрудничество – не будет дефолта, а не будет сотрудничества – будет дефолт!" – предостерег Герасимов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Герасимов резко раскритиковал Зеленского за провальную подготовку к пандемии коронавируса. По мнению нардепа, государство совсем не подумало о безопасности медиков, которые рискуют заразиться больше всего - и именно поэтому количество больных коронавирусом врачей и медсестер в Украине достигло 900 человек.

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