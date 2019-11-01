Украинского патриота и русского шовиниста разъединяет почти все. Но объединяет презрение к холопу. К малороссийскому холопу.

Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо. Но он потешается над его смешным геканьем и шоканьем, над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить. Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит - ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить.

Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придётся и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками.

Новости Я войовнича меншість

Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо.

Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов.

А Украина останется.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся