Главная Новости
2 ноября • обновлено в 22:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Трудно защищать страну холопов

66.6т

Украинского патриота и русского шовиниста разъединяет почти все. Но объединяет презрение к холопу. К малороссийскому холопу.

Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо. Но он потешается над его смешным геканьем и шоканьем, над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить. Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит - ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить.

Новости
Так, ми л*хи

Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придётся и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками.

Новости
Я войовнича меншість

Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо.

Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов.

А Украина останется.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: Telegram Виталия Портникова
Поделиться в Facebook
176
Комментарии
102
91
Смешно
228
Интересно
381
Печально
43
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Simon Nadja
Simon Nadja
читаю коментарі і жахаюся.. єдина надія - це все писали не українці, а парашисти з-за поребрика... випльовують свій бруд...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рассадин Сергей
Рассадин Сергей
Simon Nadja, Бггггг, никогда украинушка не была такой "едыной2, верно громодянка?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Говорят белый человек задумывается о половом акте с негром 2 раза в год. Это что нужно сделать с психикой, что бы думать о Виталичке постоянно????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Меня многое раздражает в этом ебанном мире. В том числе и соотечественники. Три придурка нашкрябали не знай что, поставили себе по лайку. Не товарищу , а себе??? Епта))) Вы знаете хорошую страну для иммиграции
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger, И Портникова в евнухи, на фотке у него лицо серьезное, опахалом махать не каждый сможет. Для него я заведу, обезьянку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger, Подальше от всех мудаков. Много ли человеку надо: остров, лодка, стайка негритянок, ром
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel