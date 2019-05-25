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Требуют отставки: украинцы устроили бунт из-за назначения Зеленского

2.1тЧитать материал на украинском

Петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

По мнению ее автора Александра Василевского, назначение Богдана является нарушением закона. Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 23 мая.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича из-за нарушения закона об очищении власти (люстрации)", - написано в тексте петиции.

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Сбор подписей будет длится еще 92 дня, поэтому, несмотря на набранное необходимое число, она может быть рассмотрена лишь после истечения этого срока.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на президента Владимира Зеленского подали в суд из-за назначения Андрея Богдана главой АП. При этом сам Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

Позже в АП заявили, что Зеленский уволит Богдана с должности лишь в том случае, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Также в Украине началась борьба петиций относительно самого Зеленского: некоторые украинцы потребовали отставки президента, после чего начался сбор подписей в его поддержку.

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Персоны
Андрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Шоу продолжается!!! Ураааа!!! Черти, когда вы уже на майдане соберётесь, покрышки жечь, брусчатку разбирать, и всё такое? Мы ждём, нам ооочень интересно! 😁
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Юг Руси, где живешь, мудила! Приедем, зажжем покрышки прямо у тебя во дворе. Может перестанешь гадить в чужой стране.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Спасибо, тебе Господи, что я не хохол...
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