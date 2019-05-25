Требуют отставки: украинцы устроили бунт из-за назначения Зеленского

Петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

По мнению ее автора Александра Василевского, назначение Богдана является нарушением закона. Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 23 мая.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича из-за нарушения закона об очищении власти (люстрации)", - написано в тексте петиции.

Сбор подписей будет длится еще 92 дня, поэтому, несмотря на набранное необходимое число, она может быть рассмотрена лишь после истечения этого срока.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на президента Владимира Зеленского подали в суд из-за назначения Андрея Богдана главой АП. При этом сам Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

Позже в АП заявили, что Зеленский уволит Богдана с должности лишь в том случае, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Также в Украине началась борьба петиций относительно самого Зеленского: некоторые украинцы потребовали отставки президента, после чего начался сбор подписей в его поддержку.

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