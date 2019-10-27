Президент США Дональд Трамп требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о начале расследования дела против компании Burisma, а также возможного вмешательства Украины в выборы в США 2016 году.
Это в духе Трампа. Думаю, это не украинско-американская проблема. Это проблема личности одного человека. У него такая манера ведения диалога. Видимо, он ее позаимствовал в бизнесе.
Кстати, в бизнесе такая манера вести дела дала ему огромное преимущество, он многого добился. А вот в политике эта манера, как видите, не бесспорна, особенно в Соединенных Штатах, где действует система сдержек и противовесов.
Что касается роли президента Украины в этой истории, то давайте не будем преувеличивать значение личности Владимира Зеленского, который мне очень симпатичен, в американской политике.
На месте Зеленского мог быть любой другой человек.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Дело в том, что в США действительно назрел очень серьезный конфликт между двумя ведущими партиями – Демократической и Республиканской.
Все это мне очень напоминает мою молодость, период Перестройки. Эти 4-5 бурных лет в Советском Союзе, которые известно к чему привели.
А сам Трамп, уважаемый президент Соединенных Штатов, и в своем поведении, и во внешности мне страшно напоминает Бориса Николаевича Ельцина.
Когда в США избрали Клинтона, местные юмористы ходили и хихикали: "россияне, радуйтесь, там тоже избрали демократа, скоро у них будет так же, как и у нас".
Это, конечно, шутки, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Во-первых, потому что Соединенные Штаты, как бы к ним ни относились, все-таки самая сильная страна с глубокими демократическими традициями. При всех их ошибках, которых было немало, они все-таки играли свою роль, потому что события в мире развивались так, как они развивались.
Так что кризис в Соединенных Штатах чрезвычайно опасен, это очень неприятная штука.
Точно так же очень неприятно то, что по воле случая и, видимо, в силу личных качеств президента США, Украина оказалась в центре этого скандала.
Украине это совершенно ни к чему, Украине есть чем заниматься, у нее много внутренних проблем, и ей лучше ни с кем не ссориться.
Что должен сделать Зеленский? В государственной политике есть вещи, которых государственный лидер, понимая, что за ним стоит целая страна, просто не может комментировать и говорить.
Например, Михаил Сергеевич Горбачев, с которым я по-прежнему дружу, уже 30 лет как отстранен от власти. Но и сейчас на некоторые мои вопросы он отвечает: "Я не буду об этом говорить. Я не могу об этом говорить".
Должность президента налагает на человека очень серьезные обязательства.
Я не знаю вашего президента, но я бы на его месте не стал этого комментировать. "Был разговор, об этом много говорили, и я не буду комментировать эти обстоятельства в силу того, что за мной стоят интересы страны, которые я должен охранять".
Я думаю, что вмешиваться в эту драку в любом случае не нужно, потому что ее исход в США совершенно непредсказуем.
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