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Олег Ляшко
Олег Ляшко
Лидер Радикальной партииВсе статьи автора

Трамп у Гельсінкі дуже розчарував!

3.8тЧитать новость на украинском

Трамп у Хельсінкі дуже розчарував! Виправдання російської агресії, ігнорування теми Криму, політв‘язнів, дифирамби тирану - все це дуже недостойно статусу американського президента.

Результати зустрічі Трампа-Путіна вкотре доводять очевидну істину, яку я постійно доношу: нам, українцям, немає на кого покладатися, крім на самих себе. Наша велика нація і наша країна не повинна бути заручницею змов великих держав, як у 20 столітті, які без нас розмінюють і вирішують нашу долю.

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Трамп не способен противостоять террористу №1 в мире

Нам треба бути неймовірно сильними, щоб протистояти змовам і вижити! Ключ до нашого успіху і перемоги - сильна національна економіка і достойний рівень життя людей. За це і борюся!

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Дональд ТрампВладимир Путин
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Источник:Facebook Олега Ляшка
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Перепрошую за футбольні асоціації:ДЛЯ того щоб виграти у сильнішого-треба бути розумнішими і мобілізованими=ТРЕБА БУТИ РОЗУМНОЮ КОМАНДОЮ І тоді не страшні ні німецька,французська і мокшанська команди. Шукаємо друзів,віковічних і природних друзів-татар кримських,хорватів,бритів...Потрібно нагадати полякам по який бік поставила ІСТОРІЯ.
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