Трамп у Хельсінкі дуже розчарував! Виправдання російської агресії, ігнорування теми Криму, політв‘язнів, дифирамби тирану - все це дуже недостойно статусу американського президента.

Результати зустрічі Трампа-Путіна вкотре доводять очевидну істину, яку я постійно доношу: нам, українцям, немає на кого покладатися, крім на самих себе. Наша велика нація і наша країна не повинна бути заручницею змов великих держав, як у 20 столітті, які без нас розмінюють і вирішують нашу долю.

Нам треба бути неймовірно сильними, щоб протистояти змовам і вижити! Ключ до нашого успіху і перемоги - сильна національна економіка і достойний рівень життя людей. За це і борюся!