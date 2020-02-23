Трамп: хочу, чтобы Украина и Россия помирились

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы отношения между Украиной и Россией наладились.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 23 февраля, ответив на вопрос журналиста (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, корреспондент рассказал американскому лидеру о теории, будто другие страны стараются отдалить друг от друга Украину и Россию, потому что, они могут стать огромной силой на мировой арене, если объединятся. У президента США спросили, что он думает.

Трамп сделал заявление об Украине и России

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"Если бы Украина и Россия смогли договориться и ладить друг с другом, это было бы очень хорошо. Я бы хотел, чтобы они помирились друг с другом, это было бы очень хорошо для всего мира", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

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