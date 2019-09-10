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10 сентября • обновлено в 22:57
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Тихо сама с собой? Савченко отличилась новой выходкой в Раде. Видео

8.3т Читать материал на украинском

Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко отличилась странным поведением в парламенте.

На заседании во вторник, 10 сентября, она стояла на одном из балконов и эмоционально что-то рассказывала, размахивая руками (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что ее речь не была никому адресована, поскольку сидящие рядом с ней люди не обращали на экс-нардепа никакого внимания.

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Савченко поймали за странным занятием в Раде

Фото: Ян Доброносов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть ужаснуло фото Савченко, которая разулась в здании парламента и закинула грязные ноги на стол.

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Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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18
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
дураку ясно что она разговаривает с кем то внизу
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это истинное лицо нерабов.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Этот свидомитых гадюшник ,весь состоит из далбаящуров.
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