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Теперь не друг? Добкин пытался въехать в Россию, но его прогнали

2.1тЧитать материал на украинском

Михаила Добкина, который баллотируется в Раду по спискам "Оппоблока", не впустили на территорию России.

Об этом стало известно на странице Добкина в Facebook, где политик подтвердил информацию пользователя Станислава Натанзона.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - написал он.

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"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!" - отреагировал Добкин.

Теперь не друг? Добкин пытался въехать в Россию, но его прогнали

Добкина не впустили в РФ

Добкина не впустили в РФ

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце минувшего года Добкин внезапно оказался в санкционном списке России. Это сильно взбесило политика, который обматерил правительство страны, послав премьер-министра Медведева.

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Персона
Михаил Добкин
Тег
Оппозиционный блок
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
А причина какая? Он точно не враг России. Может криминал какой имеется? Не могли по политическим причинам завернуть.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
орден засунет в дупу вместе с любовью пидо,,,,.,, к параше
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