Теперь не друг? Добкин пытался въехать в Россию, но его прогнали

Михаила Добкина, который баллотируется в Раду по спискам "Оппоблока", не впустили на территорию России.

Об этом стало известно на странице Добкина в Facebook, где политик подтвердил информацию пользователя Станислава Натанзона.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - написал он.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!" - отреагировал Добкин.

Добкина не впустили в РФ obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце минувшего года Добкин внезапно оказался в санкционном списке России. Это сильно взбесило политика, который обматерил правительство страны, послав премьер-министра Медведева.

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