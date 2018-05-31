Про Івана Вишковського та його велику сім’ю із села Добраничівка Київської області я дізнався два місяці тому. 22-річний хлопець написав багатьом політикам історію свого життя, і лише мене вона зачепила.

Я переказав цю історію з трибуни парламенту. Уявіть собі: батьки Івана виховують 9 дітей, з яких 5 – прийомні. Для того, щоб виживати, багатодітна родина тримає курей, свиней, корів, телят. Але через мізерну ціну на молоко родина має мінімальний прибуток і не може прогодуватися. Крім того, їм не дають землю, щоб розвивати господарство. Тому Іван хотів виїхати за кордон – туди, де держава сприяє людям займатися своєї справою. Єдина мрія цього хлопця: працювати на землі та мати фермерське господарство. І таку елементарну мрію не можуть реалізувати в рідній країні мільйони людей!

Коли я зібрався до Івана в гості, з прикрістю дізнався, що хлопець таки виїхав на заробітки в Польщу. Але спеціально до мого приїзду повернувся. Сподіваюся, що назавжди. Адже Ірина, господарка свиноферми в селі Годунівка, до якої я завітав перед цим, пообіцяла взяти Івана на роботу. Так само я поверну всіх українців додому з заробітків!

Сьогодні я приїхав до сім’ї Вишковських, щоб підтримати її – натомість ці люди влаштували мені справжнє свято. Дівчата наділи віночки, хлопці – вишиті сорочки, покатали мене на тракторі, влаштували екскурсію по своїм володінням.

Це надзвичайно приємна та позитивна сім’я. Для мене справа честі зробити так, щоб батьки Івана - Станіслав Іванович та Любов Іванівна - мали можливість заробляти, щоб їм дали землю і дотації на худобу, на техніку, а також встановили справедливу ціну на молоко. А щоб Іван та його брати й сестри хотіли жити і працювати в рідній країні – потрібно піднімати зарплати. Не віддамо таких людей у Польщу – вони потрібні Україні!