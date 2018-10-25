“Все судьи, взагалi, подонки”- любил повторять президент Кучма. По роду моей довоенной деятельности , мне не раз приходилось косвенно сталкиваться с людьми этой профессии. И поэтому было трудно поспорить с крылатой фразой экс-президента.

А совсем недавно мне лично "посчастливилось" столкнулся с несправедливостью судебной системы Украины и я, в очередной раз убедился, что бывший президент Кучма не ошибался.

Но на одном из этапов мое дело попало в руки судьи Печерского суда г. Киева судьи Ларисы Цокол. И первое, что сделали адвокаты - заявили отвод. Ведь не было сомнений, что в столь легендарном суде исполнители не могут подвести власть в важном политическом деле.

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Мне избирали меру пресечения.

Судья Цокол вела заседание почти день и целую ночь до шести утра, терпеливо и без эмоций выслушивая все стороны процесса. Без еды, сна и длительных перерывов.

В зале было шумно, и я не слышал половину из выступлений, поэтому подолгу следил за реакцией судьи, в надежде рассмотреть любую эмоцию в ее мимике или во взгляде. Иногда мне казалось, что эта странная, тихая женщина жует насвай. Эта такая табачная смесь, которую присылали солдатам из средней Азии, когда я служил в советской армии - жевачка от сна. Когда журналисты валились с ног, и прокуроры засыпали на столах, она держала внимание и спину ровно до рассвета. К утру она вынесла справедливое решение - домашний арест. Меня это впечатлило, хотя по итогу не подарило свободу, поскольку чуть позже в моей жизни случился судья Чаус и Днепровский суд. Однако я ощутил надежду и впервые усомнился в словах экс-президента Кучмы.

Лариса Цокол оказалась первая и единственная в моей жизни судья, которая не побоялась вынести справедливое решение, невзирая на давление и настоятельные просьбы власти.

После этого я больше никогда ее не видел.

Сегодня я хочу обратиться к членам Высшего Совета Правосудия с пожеланием также оставаться справедливыми в решении дальнейшей профессиональной судьбы Ларисы Цокол. Несмотря на мое циничное отношение к людям этой профессии в нашей стране , Лариса Цокол, в некотором смысле является эталоном среди судей. Всей своей деятельностью, не беря во внимание мое дело, она продемонстрировала украинскому обществу, как можно противостоять системе - сохранить честь и совесть в профессии, а самое главное объективность в отправлении правосудия.