''Станет политическим трупом'': названа цель Путина по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен захватить Украину, иначе он потеряет доверие своего народа.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант, отметив, что украинское государство должно усилить армию, чтобы противостоять лидеру Кремля, пишет "Европейская правда".

"Цель Путина – одолеть Украину. Если он этого не сделает – то у себя на родине станет политическим трупом, потеряет всю власть и доверие к себе как к "великому лидеру", - подчеркнул он.

По словам Гранта, это означает, что Украине нельзя останавливаться на достигнутом, реформирование армии нужно продолжать.

"Военные должны постоянно тренироваться и становиться лучше. Но, к сожалению, реформы вооруженных сил Украины идут слишком медленно", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Путин потерпел поражение в сфере работы спецслужб и из-за этого впал в бешенство.