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''Станет политическим трупом'': названа цель Путина по Украине

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Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен захватить Украину, иначе он потеряет доверие своего народа.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант, отметив, что украинское государство должно усилить армию, чтобы противостоять лидеру Кремля, пишет "Европейская правда".

"Цель Путина – одолеть Украину. Если он этого не сделает – то у себя на родине станет политическим трупом, потеряет всю власть и доверие к себе как к "великому лидеру", - подчеркнул он.

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По словам Гранта, это означает, что Украине нельзя останавливаться на достигнутом, реформирование армии нужно продолжать.

"Военные должны постоянно тренироваться и становиться лучше. Но, к сожалению, реформы вооруженных сил Украины идут слишком медленно", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Путин потерпел поражение в сфере работы спецслужб и из-за этого впал в бешенство.

Персоны
Глен Грант Владимир Путин
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Дерун Александр
Дерун Александр
Где вы находите этих экспердов, что ни разу пока что не угадали? 🤔
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Русский Солдат
Русский Солдат
Жаль разрушать последнюю надежду хохлов на нормальную жизнь, но придется. Хохлы, Россия украину захватывать не собирается, иначе не стоило строить Крымский мост и Северный поток - 2. Существуйте сами, как сможете. Россия недавно прекратила спонсирование украины в вопросе нефтепродуктов. Счастливого плаванья к западным берегам, если вас там ждут, что сомнительно.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Эхсперды блядь,несут всякую хуйню,вот зделать бы так,что бы эти ебланы отвечали за свои слова,навел жути,прошло время,выяснилось,что напиздел ради потдержания общих тенденций все валить на Россию и Путина,брать такого пидораса за жопу и хуярить розгами пока не будет обьективно подходить к таким темам.Пиздеж про рейтинги и потерю доверия вообще заебал,ни у кого в гейропке нет таких процентов как у Путина,а че тогда о Пидохряке сказать,если у него на уровне погрешности?А если Петя выборы выиграет с таким рейтингом?Что скажут эти эхсперды?Типа чудо свершилось ""демократическое"",вообще уже всю совесть проебали твари.
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