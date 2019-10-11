Спасали от неудобных вопросов? В пресс-марафоне Зеленского заметили странность

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-марафона помогали избегать неудобных вопросов якобы случайные люди, которые вмешивались в ход мероприятия.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя пресс-конференцию главы государства.

Как отметил блогер, в ход мероприятия "добавлялись городские сумасшедшие, которые воевали с масонами, абортами и гей-пропагандой".

"Хотя иногда мне казалось, что те же бабушки, которые ругали Филатова и требовали разобраться, появились очень вовремя. Пошли неудобные вопросы по формуле Штайнмайера, от американцев пошли очень неудобные вопросы по переговорам с Трампом", – заявил Сазонов.

"Я чувствую, что Зеленскому становится тяжело... Я вижу, что ему на самом деле нечего сказать, информация, которая есть, не сыграет в его пользу, если ее озвучить. Вижу, что он начинает немножко напрягаться, и тут из кустов выезжает "рояль" в виде бабушек, которые начинают жаловаться, он им отвечает, время выходит. Занавес. Спасли. По форме это было прекрасно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-марафон Владимира Зеленского состоялся 10 октября на территории фуд-корта Kyiv Food Market. Глава государства разговаривал с журналистами 14 часов – с 10 утра и до полуночи.

Таким образом он установил мировой рекорд: ни один президент в мире еще не общался столько времени с прессой.

В общей сложности он ответил на 500 вопросов. Самые интересные высказывания президента собраны в материале OBOZREVATEL.

Мнения украинцев в Facebook по поводу пресс-марафона разделились – кто-то похвалил Зеленского за рост как политика, кто-то отнесся ко всему с юмором, а кто-то указал на ряд серьезных просчетов.

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