"Спасает чувство локтя и юмора": Геращенко трогательно обратилась к коллегам из "ЕС"

Народный депутат Ирина Геращенко назвала "Европейскую солидарность" наиболее целостной, идеологической, сплоченной и эффективной в нынешнем парламенте.

Как написала парламентар на своей странице в Facebook, "ЕС" – это прекрасная команда, которая прошла переформатирование и очистки, когда отпали коньюктурщики и прилипалы, которые всегда цепляются к партиям власти.

"Это настоящий парламентский спецназ, который уважают даже оппоненты", – написала Геращенко.

Она напомнила, что фракции удалось сделать за 100 дней парламента девятого созыва.

В условиях информационной ежедневной арт-атаки уклонистов о том, как все было не так предыдущие 5 лет, нам удалось сохранить поддержку наших избирателей. Спасибо за доверие и совместную работу на страну.

Нам удалось провести постановление ВР о необходимости получения ПДЧ и курса в НАТО. Это важно в условиях нынешней внешнеполитической размытости и молчания.

Среди принятых большинством вменяемых законов "их авторства", в частности, и о статусе добровольцев, и евроинтеграционных, многие - просто переписанные наши, просто не с нашими фамилиями. Мы голосовали ЗА, несмотря на эту несправедливость, потому что главное результат.

Мы чуть ли не единственная фракция, которая читает законы. Еще рассказываем потом о прочитанном слугам. Нам удалось остановить немало совсем безумных проектов. Да, мы не можем провести ни одного своего закона, поэтому сосредоточились на поправках и тщательно готовим изменения к каждому законопроекту, пытаясь в комитете и зале через 2 чтения усовершенствовать новшества слуг.

А помните, в первый день работы парламента "слуги" хотели принять 73 закона (как дань памяти 73%) за основу и в целом. Мы этот беспредел остановили. Хотя пришлось включать эмоции и ссориться. Делаем все, чтобы ВР работала по регламенту.

Мы стоим на страже национальных интересов и суверенитета, контролируя власть и не давая пересечь красные линии.

Мы остаемся единственной правоцентристской оппозицией в ВР, делаем все для неизменности курса на ЕС и НАТО. И к нам потихоньку прислушиваются даже в монобольшинстве.

Мы защищаем Украину извне.

Геращенко поблагодарила коллег из "Европейской солидарности" за слаженную и профессиональную работу в ВР и вне стен парламента.

"Это лучшая фракция 9 созыва. И еще в оппозиции очень спасает чувство локтя и чувство юмора. Это тоже у нас есть", – написала она.

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Европейская солидарность"

Фракция "Европейская солидарность"

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с нардепом, боевым генералом Михаилом Забродским в День Вооруженных сил Украины посетили военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале.

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